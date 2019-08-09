عاجل : بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية
الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة الإماراتي: عقد لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ في أبو ظبي 12 سبتمبر


أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، أن لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ ستعقد في أبو ظبي بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر، وسيتم خلال الجلسة النظر في حال سوق النفط.

وكتب المزروعي على التويتر: " لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ ستجتمع في أبو ظبي 12 أيلول/سبتمبر لتحليل الوضع في سوق النفط وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على توازن السوق".

وأضاف المزروعي قائلا "أنا واثق من أن أوبك + ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها".

وأوضح "لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض الإنتاج المتفق عليه وهي على استعداد لمواصلة التزامها بضمان توازن السوق".

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الطاقة الإماراتي: عقد لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ في أبو ظبي 12 سبتمبر
تركيا تقترح على العراق مد سكة حديد تربط البصرة بمرسين
ايران تنوي الغاء 700 مليون ورقة نقدية من عملة الريال
العراق يتفاوض مع ثلاث دول لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي
البنك المركزي يوضح مقترح تخفيض الفائدة عن بعض قروض المصرف العراقي للتجارة
وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية
لماذا دخل ترامب في صراع مع "المركزي الأميركي"؟
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية
تخصيص مليار ونصف المليار دينار لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا
صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك