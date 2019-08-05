الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يوضح مقترح تخفيض الفائدة عن بعض قروض المصرف العراقي للتجارة


أصدر البنك المركزي العراقي، الاثنين، توضيحاً بشأن مقترح تخفيض الفائدة عن بعض قروض المصرف العراقي للتجارة.

وقال البنك في بيان إنه "في إطار تفهم الحكومة لما تعرض له القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من تحديات وخسائر وتأخر سداد مستحقاتهم لسنوات عدة، صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن توجيه المصارف الحكومية بعدم استيفاء الفوائد لمن لهم ديون مستحقة على الحكومة".

وأضاف البنك، أن "هذه القرارات لم تنفذ لأن المصارف تعمل على أسس تجارية وعلى وفق متطلبات ومعايير لضمان الحفاظ على مركزها المالي ونتائج نشاطها حسب الممارسات الدولية ومعايير وضوابط البنك المركزي العراقي باعتبارها خاضعة لإشرافه ورقابته في تحقيق الاستقرار المالي"، مبيناً أن "وجهة نظرنا ما تزال متطابقة مع موقف المصرف العراقي للتجارة في عدم تحمله تخفيض الفوائد والبحث عن آلية ممكنة لتنفيذ ذلك الدعم".

وتابع، أن "استمرار مطالبة من تشملهم قرارات إعادة النظر بفوائد قروضهم بتنفيذ تلك القرارات فان الاجتماع الذي عقد مع المصرف العراقي للتجارة جاء بتوصيات هو انه إذا رغبت الحكومة في تطبيق تلك القرارات فان المصرف لا يتحمل تبعاته المالية، انما تتحمله الخزينة وهو مقترح ينطلق من الاعتبارات التي تنسجم مع طبيعة عمل المصارف وهي مقترحات غير ملزمة وإن شاءت الحكومة أخذها أو عد الأخذ بها".

وأشار البنك، إلى أن "الموضوع ينطوي على تفاصيل جرى بحثها خلال السنوات الماضية وفي حال الأخذ بها فإن هناك شروطاً وحدوداً وضعها المصرف العراقي للتجارة بحيث يكون توجيه الدعم للمتضررين فعلاً وضمن معايير وضعها المصرف لهذا الغرض"، لافتاً إلى أن "المسألة ليست مفتوحة لكل القروض كما أنها تتعلق بسنوات محدودة".

وأكد البنك أنه والمصرف العراقي للتجارة "أظهرا فيما تم اقتراحه مسؤوليتهما تجاه القطاع المصرفي وعدم تعريضه إلى تحمل تبعات الظروف التي مرت وأن أي مراعاة لتلك الظروف وانصاف المتضررين ينبغي أن يتم بطريقة لا تضر بمصالح المصارف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي يوضح مقترح تخفيض الفائدة عن بعض قروض المصرف العراقي للتجارة
وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية
لماذا دخل ترامب في صراع مع "المركزي الأميركي"؟
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية
تخصيص مليار ونصف المليار دينار لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا
صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء
إيران تعتزم تدشين خط قطار بين طهران والعراق
العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع الاستشاري العالمي للاستثمار بحقول النفط
الصين: سننتقم إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة
النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة بتموز
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك