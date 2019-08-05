الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية


نفت وزارة النفط، علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية، مبينة ان هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل معها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الوزارة لاتقوم بتصدير زيت الغاز الى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً".

ونفى جهاد "علاقة الوزارة بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الايرانية"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة".

واكد ان "هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية".

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية
لماذا دخل ترامب في صراع مع "المركزي الأميركي"؟
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية
تخصيص مليار ونصف المليار دينار لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا
صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء
إيران تعتزم تدشين خط قطار بين طهران والعراق
العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع الاستشاري العالمي للاستثمار بحقول النفط
الصين: سننتقم إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة
النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة بتموز
هبوط أسعار النفط وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك