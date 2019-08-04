الصفحة الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء


حث صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً، فيما أوصى بضرورة إصلاح شامل للقطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي في بيان إن "المجلس التنفيذي ل‍صندوق النقد الدولي اختتم مشاروات المادة الرابعة مع العراق"، مبيناً أن "المجلس رأى أن التحسن في الاقتصاد العراقي أمر مشجع الا أنه اقر بالتحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه البلاد".

وأضاف، أن "المديرين في المجلس حثوا على اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ومعالجة المشكلات الاجتماعية القائمة منذ وقت طويل".

وأكد الصندوق، بحسب البيان، أن "بناء إطار قوي للمالية العامة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المالية العامة والاقتصاد الكلي وتعزيز هوامش الأمان"، كما أعلن تأييده لـ"زيادة الانفاق بالتدريج على أغراض إعادة الإعمار والتنمية بالتوازي مع تحسين الطاقة الاستيعابية".

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صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء
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