الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة بتموز


اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية " سومـو ".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت 110 مليون و548 الف و738 برميلا، بايرادات بلغت 6 مليارات و760مليونا و 663 الف دولار".

واوضح جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و 500 الف و 15 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و 119 الف و 578 برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 929 الفا و 145 برميلا".

واضاف جهاد ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و 566 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و 435 الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي 101 الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 الف برميل".

واشار جهاد الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 61.156 دولارا".

ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر موانى الخليج العربي وكميات اقل عبر جيهان التركي.

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