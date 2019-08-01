هبوط أسعار النفط وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتسجل أول انخفاض في ستة أيام، بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة.

وجاء هذا الانخفاض بعد انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من دون تقدم واضح بشأن حل للنزاع التجاري بين البلدين.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو واحد بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأميركي 72 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.