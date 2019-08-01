الصفحة الاقتصادية

هبوط أسعار النفط وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل


تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتسجل أول انخفاض في ستة أيام، بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة.

وجاء هذا الانخفاض بعد انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من دون تقدم واضح بشأن حل للنزاع التجاري بين البلدين.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو واحد بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأميركي 72 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هبوط أسعار النفط وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل
الاردن: سنستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا
نائب يحذر من سابقة خطيرة لتبديد المال العام وسرقة اموال الشعب.. هذا ما فعله البنك المركزي
الكشف عن حجم ديون العراق جراء الحرب على داعش.. المالية النيابية تكشف ارقاماً تنشر لأول مرة
إيران تعدل عملتها وتحذف 4 أصفار منها
كوريا الجنوبية الثالثة عالميا في صناعة الإلكترونيات
وزير النقل: نعتزم ربط العراق سككيا مع تركيا
مذكرات تفاهم بين العراق وروسيا لتنشيط القطاع السياحي بين البلدين
النفط تعلن مجموع صادراتها للنصف الاول: اكثر من 639 مليون برميل
ايران تعلن اقامة برامج مشتركة بين منطقة اروند الحرة والبصرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك