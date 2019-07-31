الصفحة الاقتصادية

الاردن: سنستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا


ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وأضافت زواتي أن "عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمال العراق، وستتوجه إلى مصفاة البترول الأردنية خلال أسبوعين".

وأفادت هالة زواتي، أثناء تصريحات صحفية خلال زيارتها محافظة المفرق، بأن "الأردن في المراحل النهائية لنقل النفط بواسطة الصهاريج".

وأشارت وزيرة الطاقة إلى أن "مسألة الاستيراد سترافقها إعادة تأهيل طريق بغداد الدولي". ولفتت إلى أنه "من المتوقع نقل المزيد من البضائع والمنتوجات بما يسهم في تنمية المنطقة".

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الاردن: سنستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا
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