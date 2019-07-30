الصفحة الاقتصادية

كوريا الجنوبية الثالثة عالميا في صناعة الإلكترونيات


أظهر تقرير حديث اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية أصبحت ثالث أكبر منتج لصناعة الإلكترونيات في العالم في العام الماضي بعد الصين والولايات المتحدة.

وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية أصبحت ثالث أكبر منتج لصناعة الإلكترونيات في العالم في العام الماضي بعد الصين والولايات المتحدة.

طبقا للتقرير الصادر عن جمعية كوريا للإلكترونيات(KEA)، سجل حجم الإنتاج لكوريا الجنوبية في صناعة الإلكترونيات 171.1 مليار دولار في العام الماضي. وهذا يمثل 8.8 في المئة من إجمالي إنتاج صناعة الإلكترونيات في العالم.

لتصبح كوريا الجنوبية ثالث أكبر منتج لصناعة الإلكترونيات بعد الصين(717.26 مليار دولار، 37.2%) والولايات المتحدة(245.42 مليار دولار).

ليرتفع حجم إنتاج صناعة الإلكترونيات لكوريا الجنوبية بنسبة 53.3في المئة مقارنة مع عام 2013(111.17 مليار دولار).

وتقدمت كوريا الجنوبية على اليابان لتصل إلى المركز الثالث.

وبلغت حصتا أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر 10% و7.8% على التوالي.

أشارت صناعة الإلكترونيات إلى أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير(R&D) والمرافق من قبل سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس وإل جي إلكترونيكس وغيرها من الشركات الكبرى أدت إلى تعزيز مكانة كوريا الجنوبية في صناعة الإلكترونيات في العالم، إلا أن الاعتماد المفرط على أشباه الموصلات قد يجعل كوريا الجنوبية معرضة بشكل كبير للصدمات.

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