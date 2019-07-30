الصفحة الاقتصادية

وزير النقل: نعتزم ربط العراق سككيا مع تركيا


اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، ان الوزارة تعتزم ربط العراق بسكك حديد مع تركيا، فيما اشار الى ان شبكات العراق السككية "لا تستوعب" الربط مع الكويت.

وقال لعيبي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "وزارة النقل لديها خطة لاعادة النشاط لشركة سكك الحديد، خاصة وانها مرت بسنوات ازمة انعكست على ادائها في السابق"، مشيرا الى ان "الشركة بدأت بالتحسن، اذ ان قطار البصرة كان يستغرق 10 ساعات للوصول، الا انه الان يصل البصرة بـ7 ساعات، كما كان قطار واحد، والان اصبح لدينا قطارين على هذا الخط".

واضاف لعيبي، "اتجهنا سككيا الى الشمال، حيث وصلنا الى سامراء بخط سككي وكذلك الوصول الى مصافي بيجي"، مشيرا الى "قرب اكمال خطوط الموصل وصلاح الدين".

وبشأن الربط السككي الخارجي، اوضح لعيبي، أن "كل عملية ربط بين دول تخضع الى معيارين، الاول هو الجدوى الاقتصادية، والثاني الاعتبارات سياسية"، لافتا الى ان "الوزارة تعتزم ربط العراق سككيا مع تركيا خلال الفترة المقبلة".

واضاف وزير النقل، أن "شبكات العراق لا تستوعب حاليا الربط السككي مع دولة الكويت، لانها مصممة للنقل الداخلي وتحتاج الى امور كثيرة للقيام بمثل هذا المشروع".

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