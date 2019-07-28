الانبار تخصص ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاحد، عن تخصيص نحو ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة في مناطق شرقي مدينة الرمادي .

وقال الدليمي في تصريح إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية خصصت مبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق الحبانية والخالدية شرقي مدينة الرمادي، في خطوة هي الاولى من نوعها لتلك المناطق”.

واضاف ان “شبكة الطرق الداخلية في مناطق شرقي مدينة الرمادي تعاني من نسب دمار كبيرة جراء قيام عصابات داعش الاجرامية بتفخيخها ابان سيطرت التنظيم الاجرامي على بعض مناطق القاطع الشرقي للمدينة”.

واوضح الدليمي أن “هذه الحملة تعد الاكبر لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق التي تعاني من نسبة دمار كبيرة وتأتي هذه الحملة ضمن جهود دعم الامن والاستقرار للمناطق المحررة “.