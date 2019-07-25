الصفحة الاقتصادية

الزراعة تعلن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم  


اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم بالموسم الحالي في المحافظات كافة.

وقالت الوزارة في بيان إن الموسم الزراعي الحالي شهد زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم ضمن خطتها الصيفية المقررة في المحافظات كافة، نتيجة توفر المياه من اجل زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الأمن الغذائي للمواطن.

واوضحت أن المساحات المقررة لزراعة محصول السمسم بلغت 32786 دونماً للخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي، مبينة أن المساحات المزروعة شملت أغلب المحافظات وحسب طرائق الإرواء منها الانبار 8730، واسط 7019، صلاح الدين 5200، الديوانية 4080، ذي قار 3560، ديالى 1050، بابل 525، بغداد 520، نينوى 520، ميسان 250، كربلاء 55 دونماً.

واشارت الى أن معدل البذار المتوقع للمحصول بلغ 2- 2.5 كيلو غرام للدونم الواحد، مؤكدة أهمية زراعة السمسم كونه يعد من المحاصيل الاقتصادية وتمتاز بذوره بقيمة غذائية عالية للإنسان ويستخدم في الخبز والعديد من الصناعات الغذائية.

وبينت ان السمسم يستعمل ايضا كعلف للدواجن والماشية، ويدخل في العديد من الصناعات كالأصباغ والصابون والعطور وإنتاج العقاقير الطبية ومبيدات الحشرات، ويمتاز بكونه يتحمل الجفاف والحرارة العالية.

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