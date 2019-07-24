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 المنافذ: تأهيل منفذ عرعر وصل لـ 40% وسيتم تسليم المشروع منتصف تشرين الأول  


اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أن تأهيل منفذ عرعر مع السعودية وصل الى 40%، فيما أكدت أنه سيتم تسليم المشروع متكاملاً منتصف تشرين الأول المقبل.

وقالت الهيئة في بيان  إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ترأس وفد العراق المشارك في الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ والذي يعقد للفترة من 25-23 تموز الجاري في مقر وزارة النقل السعودية وبحضور السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية قحطان الجنابي".

ونقل البيان عن العقابي تأكيده، إن "الجانبين ناقشا مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40% ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملاً منتصف شهر تشرين الأول القادم".

وبين العقابي أنه "تم اتفاق الجانبان العراقي والسعودي على أتمتة الإجراءات الكمركية من خلال نافذة التبادل التجاري بما يضمن حسن الأداء والانسيابية في حركة البضائع والسلع"، مشيراً الى أن "الجانب السعودي ابدى استعداده بتزويد الكمارك العراقية بنظام الاتمتة والمساعدة في تطوير قدرات موظفي الكمارك من خلال زجهم في دورات تدريبية للعمل على هذا النظام".

واضاف البيان أنه "تم مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة الطيران المدني لكلا البلدين والتي تضمنت العمل على توسعة عدد الرحلات الجوية وكذلك تسهيل الإجراءات في منح التأشيرة لأصحاب المركبات والمواطنين وفق مبدأ التعامل بالمثل".

ولفت البيان الى أنه "تم خلال الاجتماع مراجعة مذكرة التفاهم المشترك والخاصة بالنقل البري والبحري، وتحديث الفقرة 6/أ من مذكرة النقل البري والتي تضمنت السماح بعبور الحافلات المحملة لكلا حدود البلدين بما يضمن حقوق الجانب العراقي في عملية التبادل التجاري".

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