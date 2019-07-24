سيدة أعمال عراقية تتعهد ببناء أكبر مدينة صناعية في بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، عن المباشرة باجراءات بناء أكبر مدينة صناعية في بغداد، هي الأولى من نوعها في العراق، والتي سيكون تنفيذها بعهدة سيدة الاعمال العراقية زينب الجنابي.

وقال ريكاني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، ان "المشروع على مساحة 2000 دونم في منطقة النهروان ببغداد، لانشاء اكبر مدينة صناعية والأولى من نوعها في العراق".

وأضاف، ان المدينة "ستنشط الصناعات المحلية النظيفة وإعادة التدوير، وتقلل من المواد المستوردة، فيما ستوفر فرص عمل لـ10 الاف عراقي".