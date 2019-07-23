الصفحة الاقتصادية

نقـل: نستعد لأطلاق رحلات نهرية بين العراق وإيران


اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ،الثلاثاء ، عن تواصل جهود الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات الوزارة لأفتتاح خط نهري دولي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية .

وذكر لعيبي في بيان /، نسخة منه، إن "هذا الخط سينقل المسافرين من مرسى كورنيش شط العرب في محافظة البصرة الى جزيرة كيش وعبادان والمحمرة في ايران".

من جانبه اكد مدير عام النقل البحري محي الدين عبدالرزاق الامارة على ان "وزارة النقل تولي اهتمام كبير بتفعيل هذا المشروع الحيوي الذي يربط البصرة بمحافظة عبادان الايرانية عن طريق شط العرب".

وإشار الى ان "الشركة جهزت ارصفة نهرية على كورنيش شط العرب وستباشر الايام القليلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لأطلاق رحلات نهرية بين البلدين".

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