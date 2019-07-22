المنتجات النفطية : خزيننا من المشتقات بلغ معدلات قياسية غير مسبوقة

كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، عن وصول الخزين الإحتياطي من المشتقات النفطية عامة الى معدلات قياسية غير مسبوقة، فيما اشار الى أن تجهيز مادتي البنزين وزيت الوقود يسير بإنسيابية عالية

وقال كاظم مسير ياسين، في بيان إن الخزين الإحتياطي من المشتقات النفطية عامة الى وصل الى معدلات قياسية غير مسبوقة، مبيناً أن هذا الخزين هو نتاج الإرتقاء بأداء المصافي العراقية إضافةً الى المستورد من المنتجات.

واشار ياسين الى أن الشركة وفّرت المنتجات النفطية لمحطات الوقود ودوائر الدولة والمولدات السكنية ومحطات الكهرباء أي الجهات التي تُشكل الملف الأهم وبإنسيابية عالية جداً.

واوضح أنه تفقد محطات تعبئة الوقود على الخط السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، مؤكدا أن عملية التجهيز لمادتي البنزين وزيت الوقود تسير بشكل طبيعي وبإنسيابية عالية ولا توجد أي مشكلة.

ولفت الى أن المحطات على الطريق السريع مقسمة على المحافظات المطلة عليه وصولاً الى مدينة البصرة ، موجهاً إدارة فرع ذي قار عبر مديرها وملاكها المتقدم بالحضور الميداني بشكل يومي .