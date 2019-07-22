الزراعة ترجح امكانية تصدير البيض العراقي نهاية العام الحالي  

رجحت وزارة الزراعة، امكانية تصدير البيض المنتج محليا الى خارج البلاد نهاية العام الحالي، مشيرة الى انها بصدد استيراد مقطعات الدجاج فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان "القاعات الانتاجية للدواجن بدات بالانتاج بعد استيراد بيض التفقيس بكميات كبيرة"، مبينا ان " بيض التفقيس سيوفر بيض المائدة ولحوم الدجاج".

واضاف النايف ان "العراق سيكتفي ذاتيا من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي"، مرجحا ان "يتم تصدير الفائض في حال وجود امكانية لذلك".

واشار النايف الى ان "لحوم الدجاج ستتوفر بعد 40 يوم من تفقيس البيض"، مبينا ان "الوزارة ستفتح استيراد مقطعات الدجاج فقط، فيما سيكون الدجاج الكامل من انتاج المحلي فقط".