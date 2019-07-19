الصفحة الاقتصادية

الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها


أظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الصين قلصت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدى 4 أشهر، بينما قامت دول عربية بزيادة استثماراتها في هذه السندات.

ووفقا للتقرير فقد بلغت استثمارات الصين التي تعد أكبر مالكي أذون الخزانة الأمريكية في السندات في مايو 1.110 تريليون دولار، مقابل 1.113 تريليون دولار في أبريل.

ويظهر من البيانات أن الصين قلصت استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي من فبراير وحتى مايو، حيث خفضت حيازتها من السندات بشكل تدريجي من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار، أي قلصتها بنحو 20 مليار دولار.

ويأتي ذلك خلافا للسعودية، التي زادت استثماراتها في السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ في مايو الماضي 179 مليار دولار، مقابل 167 مليارا في فبراير، بزيادة قدرها 12 مليار دولار.

كما عملت الكويت على رفع استثماراتها في السندات الأمريكية من 40.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 41.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.1 مليار دولار.

فيما قامت الإمارات بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية من 55.7 مليار دولار في أبريل إلى 53.2 مليار في مايو، كما أن العراق هو أيضا خفض استثماراته في السندات من 35.4 مليار دولار إلى 34.4 مليار.

وتقرير وزارة الأمريكية يشمل الاستثمارات في سندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها
١٦٢،٦٥٦ ألف طائرة دخلت سماء العراق خلال 6 أشهر
العراق يخطط لاستثمار الغاز من خمسة حقول بطاقة تصل الى 600 مليون قدم مكعب  
مالية البرلمان تكشف عن فائض اموال بموازنة العراق هو الاول من نوعه منذ عام 2013
عجز تركي فاق ملياري دولار خلال شهر واحد!  
الريال الإيراني يتعافى أمام الدولار بنسبة 21%
روسيا والهند تستغنيان عن الدولار في صفقات مليارية  
الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح سلف لموظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية  
مسؤولان: صادرات نفط جنوب العراق 3.42 مليون ب/ي من بداية يوليو  
ارتفاع اسعار النفط بفعل عاصفة استوائية وتوترات الشرق الاوسط  
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك