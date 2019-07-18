١٦٢،٦٥٦ ألف طائرة دخلت سماء العراق خلال 6 أشهر

اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل،ان عدد الطائرات الداخلة للغطاء الجوي العراقي بلغ (١٦٢،٦٥٦) طائرة خلال النصف الاول من العام ٢٠١٩ .

واوضحت الشركة، في بيان انه "بلغ معدل الطائرات العابرة للاجواء (٨٦،٥٤١) طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة (٧٦،١١٥) طائرة".

وبينت الشركة انها "تقدم افضل الخدمات الملاحية وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) لتعزير الامن والسلامة الجوية للطائرات العابرة والمغادرة والقادمة".

يذكر ان الاجواء العراقية تشهد خلال هذه الفترة زخما باعداد الطائرات تزامنا مع موسم الحج والعطلة الصيفية وعطلة عيد الاضحى المبارك الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود وزيادة ساعات العمل للحفاظ على انسيابية الحركة الجوية العراقية.

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