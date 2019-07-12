مسؤول محلي: ميناء الفاو سيغير خارطة العالم

اكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صفاء عبد الحسين، اليوم الجمعة، استمرار العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، مشيرا الى أن المشروع سيغير خارطة التجارة البحرية العالمية.

وقال عبد الحسين في حديث صحفي إن هيئة مشروع ميناء الفاو الكبير عقدت اليوم اجتماعا ولقاء عمل مع الاستشاري الإيطالي للمشروع والشركة الكورية التي انيط العمل بها.

وأوضح أن العمل جار لإكمال عمليات انشاء السدود الصخرية والساحات الترابية ومتابعة نسب الإنجاز المتحققة، مؤكدا أن هذا الصرح العملاق الذي سيضاهي الموانئ العالمية وسيغير خارطة العالم بالنسبة للتجارة البحرية العالمية.

وأعلنت شركة الموانئ العراقية، في 30 نيسان 2019، عن أفتتاح مشروع كاسر الامواج الغربي ووضع حجر الاساس لمشاريع البنى التحتية في ميناء الفاو الكبير.

يذكر أن وزارة النقل وضعت في عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على عشرات الأرصفة التخصصية، منها 46 رصيفاً لاستقبال البواخر الناقلة للحاويات، فضلاً عن ساحة كبيرة لخزن الحاويات، وساحة أخرى متعددة الأغراض، فيما من المقرر أن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً عند اكتمال جميع مراحله المخطط لها.