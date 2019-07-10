سيمنز: المرحلة الاولى من خارطة الطريق بالعراق ادخال 2000 ميغاواط خلال 20 شهرا

اعلنت شركة سيمنز الالمانية، الاربعاء، ان المرحلة الاولى من خارطة الطريق التي ستنفذها بالعراق للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية ستكون بادخال 2000 ميغاواط، مبينة ان هذه المرحلة ستنفذ بنحو 20 شهرا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جو كايسر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام "اننا سنبدا بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق في العراق وهي ادخال 2000 ميغاواط لاضافتها على الشبكة الكهربائية ب‍العراق والتي ستنجز من 18 الى 20 شهرا"، مبينا "اننا التقينا بالعديد من الوزراء وناقشنا اوجه السرعة لتنفيذ خارطة الطريق بسرعة والتي هي من اهدافها خلق فرص عمل للشباب وتدريب شباب عراقيين ليكونوا جاهزين عندما نحتاجهم او نبدا بتنفيذ اعمالنا".

واضاف ان "المرحلة الاولى ستوفر الف فرصة عمل"، مشيرا الى ان "خارطة الطريق التي قدمناها هي مشابهة لما قدمناها في مصر رغم ان العملية في العراق معقدة وكبيرة".

وتابع ان "كمية الغاز المنتجة في العراق غير كافية، ولكي نوفر انتاج للطاقة لابد من جهود كثيرة يجب القيام بها"، لافتا الى ان "المرحلة الثانية هي اضافة 6000 ميغاواط للشبكة الوطنية".

واكد كايسر ان "المرحلتين الاولى والثانية ستضيف 8000 ميغاواط والتي ستوفر 10 الاف فرصة عمل"، موضحا ان "العراق يستورد الغاز، ولا بد ان نعمل بعقلانية من ناحية التمويل والتكلفة، حيث سنمضي بانتاج الطاقة من خلال الاعتماد على النفط الخام وبعد ذلك ستكون عبر الغاز المصحاب والتي ستوفر للحكومة ملياري دولار".

وتابع كايسر ان "محطة التوليد الجديدة التي ستكون ضمن المرحلة الاولى في منطقة الزبيدية بمحافظة واسط"، لافتا الى ان "محطات النقل وعددها 13 محطة ستبدأ من الفرات الاوسط وستتوزع جنوبا وصولا الى البصرة".

واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في الاول من ايار الماضي، عن توقيع اربع اتفاقيات مع شركة سيمنز الالمانية، مبينا ان قيمتها تبلغ 14 مليار دولار.