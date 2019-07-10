النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 58.68 دولاراً للبرميل.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتا أو واحد بالمئة إلى 64.80 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولاراً.

وارتفع الخام الأميركي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.

لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأميركي يجري استهلاكها.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.