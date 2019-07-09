الصفحة الاقتصادية

"جنرال الكتريك": إضافة 125 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية العراقية خلال ثلاثة أشهر


أعلنت شركة "جنرال الكتريك" الأميركية، اليوم الثلاثاء، إضافة 125 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية في العراق في غضون ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول الشركة في الشرق الأوسط مدحت المرعبي في بيان، إن "الشركة أضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بـ3 أشهر، حيث تم شحن المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات F9 المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج ٥٠٠ ميغاواط".

وأضاف المرعبي، أن "فريق عمل الشركة عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء العراقية بأوقات إضافية من أجل إعادة التشغيل لمساندة وزيادة الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت إلى أرقام قياسية"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتأكد من تشغيلها وخاصة في أوقات الذروة من فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة".

وتابع، أن "ملاكات الشركة مستمرة بالعمل وإدامة وزيادة الكفاءة في الانتاج، ملتزمين بتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزارة الكهرباء لزيادة الانتاجية والتركيز على المشاريع الاستراتيجية من أجل النهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق، بعد أن تمكنت ملاكات الشركة من ضمان تشغيل أكثر من ١٨٠٠ ميغاواط خلال الفصل الحالي".

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