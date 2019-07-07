البنگ المركزي يصادق على ضوابط اندماج واتحاد المصارف

ايماناً بضرورة تطوير وتحسين الخدمات في القطاع المصرفي، صادق مجلس إدارة البنك المركزي العراقي على (ضوابط اندماج واتحاد المصارف) في قراره المرقم 90 لسنة 2019.

ويؤكد هذا البنك أن الضوابط شملت متطلبات الاندماج أو الاتحاد بين المصارف الراغبة بذلك، فضلاً عن المزايا التي ستحصل عليها المصارف المندمجة أو المتحدة، وصلاحيات البنك المركزي في تلك العمليات، وبالإمكان الاطلاع على هذه الضوابط من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي.