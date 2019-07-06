إيران تعلن تصدير سلع إلى العراق بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلن أمين عام غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، السبت، عن تصدير سلع للعراق بقيمة 2.5 مليار دولار في الـ 100 يوم الماضية بنمو 20 بالمئة على اساس سنوي.

وقال حسيني في تصريح بالمنتدى التجاري الإيراني العراقي الكبير، إن "تصدير السلع سجل معدل 25 مليون دولار يوميا، وأن الاولوية تتمثل بتوسيع نطاق العلاقات التجارية في مجال الصناعة والخدمات مع العراق".

وأضاف أن" الغرفة التجارية المشتركة تستهدف بلوغ الحجم التجاري البيني 20 مليار دولار في السنة الايرانية الجارية التي تنتهي (20 آذار 2020)".

وأشار حسيني، إلى "وجود عدة برامج تحفيزية منها ابرام اتفاقية والتخطيط لاستيراد السلع التي تحتاجها ايران عبر العملة الاجنبية المتأتية من الصادرات العراق وذلك بالتعاون مع البنك المركزي العراقي فضلا عن متابعة استيفاء مستحقات المقاولين وتفعيل خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار يختص بصندوق ضمان الصادرات بهدف تغطية مشاريع اعادة اعمار هذا البلد".

وأوضح، أنه "من برامج وأولويات الغرفة المشتركة ايضا، تطوير البنى التحتية الجمركية وايجاد مراكز تجارية وتسويقية ايرانية في بغداد والبصرة واقليم كردستان العراق وانفاذ الاتفاقية المتعلقة بانشاء المدن الصناعية الحرة الحدودية فضلا عن تسهيل اصدار التأشيرات الطويلة الامد والتعددية لتجار ومصدري السلع والخدمات، وسائقي اسطول الشحن، ونقل الركاب".