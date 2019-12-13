انت والمسؤول

مافيا فساد في وزارة الشباب تقوم بتهريب الاشخاص الى اوربا


السادة في موقع براثا تحية وتقدير

أكتب لكم عن مافيا فساد في وزارة الشباب واللجنة الاولمبية من منطلق محاربة الفساد حيث يتم تهريب الاشخاص من العراق الى اوربا عن طريق الوفود الرياضية ويتم درج اسم الشخص الذي يرغب بالسفر بقائمة الوفد الرياضي المرسل لالمانيا باعتباره عضو بالوفد مقابل مبلغ مالي قره 14000 دولار امريكي وتدير هذه العملية شبكة كبيره بمكتب وزير الشباب وصولا لمكتب اللجنة الاولمبية وقبل شهر وصل وفد عراقي لالمانيا وكان ضمنه تسعه اشخاص وعند وصولهم انفصلو عن الوفد وطلبو لجوء

وهذه العملية منذ سنة ونصف ولاتزال مستمره وبكل سهولة بأمكان هيئة النزاهة ان تقوم بتدقيق اسماء الوفود الرياضية التي سافرت لألمانيا مع عدد التأشيرات التي تم اخراجها من السفارة الالمانية ستجدون ان مئات العراقيين تم اخراجهم بمبالغ طائلة على حساب سمعة الدولة العراقية انا موظف بوزارة الشباب لكن اخشى من ذكر تفاصيل اكثر لان من يقف خلف هذا الفساد مافيا فساد والكارثة الاكبر تم تهريب قيادات بعثية بغطاء الوفود الرياضية ارجو من كل شخص يحب العراق فعلا ان يحول الموضوع للنزاهة وعند التدقيق ستتضح جميع الامور وفقكم الله وارجو عدم ذكر اسمي

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مافيا فساد في وزارة الشباب تقوم بتهريب الاشخاص الى اوربا
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