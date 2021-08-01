أمام أنظار وزير التربية..

زيد نجم الدين ||

السيد وزير التربية المحترم

السادة اعضاء لجنة التربية النيابية المحترون

م/ مقترح

لا يخفى عليكم ما مر على ابناء الشعب العراقي من مسببات دفعت البعض منهم للهجره او الخضوع للتهجير القسري ، و بغض النظر عن الاسباب و المسببات، تشير بعض التقارير الصادرة عن منظمات مختصة (غير حكوميه) ؛ ان عدد العراقيين المقيمين خارج العراق يقترب من ٤ مليون نسمه (حتى مطلع عام ٢٠٢١م) ، تقارير اخرى اشارت الى ان ما بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ ترك العراق (مهاجراً) اكثر من ٥٠٠ الف مواطن عراقي.

مما تقدم اعلاه اود ان احيطكم علما بأن هنالك الكثير من الشباب العراقي قد تركوا مقاعد الدراسه داخل العراق بسبب ظروف قاهرة ، و مضت بهم السنين وهم في مخيمات النزوح او محاجر اللاجئين (خارج العراق) ، و بالمحصلة ، اليوم هنالك العديد من العراقيين يرغبون في العودة لمقاعد الدراسة رغم تقدم السن و الانشغال بمسؤوليات الحياة ، و هنا ارى من الضروري السماح لهذه الشريحه من العراقيين بخوض الامتحانات الخارجية في المدارس العراقية الدولية (الخاصة) المنتشره خارج العراق اسوةً بأقرانهم داخل العراق.