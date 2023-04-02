انت والمسؤول

مقترح / تنظيم عملية الدفع الالكتروني لمستحقات المولدات الأهلية لضبط اسعار الامبيرية


مظهر الغيثي ||

 

فريق التواصل الجماهيري

تنظيم عملية الدفع الالكتروني لمستحقات المولدات الأهلية لضبط اسعار الامبيرية عبر تنظيم فواتير الكترونية تحتوي على

• معلومات المجهز

o الاسم الكامل

o معلومات الحساب في شركة الكهرباء

• معلومات العميل

o الاسم الكامل

o معلومات الدفع الالكتروني

• معلومات المولد

o نوعها

o الحمل

o الموقع

• عدد ساعات التجهيز

• عدد الامبيرات المجهزة

• سعر الامبير الواحد

• والكلفة النهائية لكل عميل

يمكن الاستعانة بالخدمات المتاحة لدفع الفواتير الكهربائية من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء المحلية

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم مواقع الإنترنت للشركات الكهربائية المحلية والخدمات المالية لدفع الفواتير الكهربائية، مثل:

1- الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت: يمكن دفع الفواتير الكهرباء عن طريق الدخول إلى موقع الشركة الكهربائية المحلية وإدخال بيانات الحساب والفاتورة ومن ثم الدفع عبر الإنترنت.

2- الدفع الإلكتروني عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة: يمكن استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني المتاحة مثل زين كاش وماستر كارد وكي كارد لدفع الفواتير.

3- الدفع عن طريق الهاتف المحمول: يمكن الاتصال برقم الخدمة المتاحة لدفع الفواتير وإدخال بيانات الحساب والفاتورة ومن ثم الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

4- الدفع النقدي: يمكن دفع الفواتير الكهربائية عن طريق زيارة مكتب الشركة الكهرباء المحلية ودفع الفاتورة نقدًا او زيارة اقرب منفذ صرف رواتب قريب..

 

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مقترح / تنظيم عملية الدفع الالكتروني لمستحقات المولدات الأهلية لضبط اسعار الامبيرية
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