الانتخابات وسيلة طرفيّها الناخب والمُرشح


 

 

بعد تجارب إنسانية كبيرة وتضحيات هائلة توصل العقل البشري الى أفضل الانظمة لحكم البلاد ألا وهو النظام الديمقراطي ويرتكز هذا النظام على وسيلة (الانتخابات) لاختيار القيادة التي تحكم البلد وتقدم للناس الخدمات والأمن وتوزع الثروات بأفضل الطرق على المشاريع المفيدة للناس وتكون قاعدة متينة لمستقبل الأجيال القادمة ، وهذه الوسيلة يقودها طرفان الأول الناخب والثاني المُرشح من خلال اختيار الافضل فسوف يحصد الناس نتاج اختيارهم ،

ولكن في العراق لم يستطع الناخب أن يختار الأفضل والأصلح نتيجة الظروف القاسية التي تحيط به إن كانت خارجية أو داخلية وكليهما طائفي بغيض بالإضافة الى الإرث التاريخي المظلم للحكم الدكتاتوري للأقلية (السنية) الذي تحمله الاغلبية الشيعية في ذاكرتها ،

هذه الظروف دفعت الناخب أن يختار من لا يعيد عليه ظلم الأقلية بالدرجة الأولى وقد أستغل هذه الظروف بشكل تعسفي القيادات والتنظيمات السياسية الشيعية من أجل دفع الناخب الى انتخابهم وجعل سرقتهم لثروات البلد ذات غطاء قانوني ، أي تستغل هذه القيادات تخوف الناخب من عودة حكم الأقلية الإرهابي المجرم ، فهي تضخم الصورة الطائفية والإرهابية من خلال ترويج خطابات قيادات الأقلية الطائفية المجرمة التي بها تهديد و وعيد للأغلبية إذا وصلوا للحكم ؟؟؟؟؟ ، على الرغم من إجرام أكثر قيادات الاقلية ولكن هذه القيادات معظمها يلاحقها القانون وبعضها عليها قضايا فساد وإرهاب ولكن قيادات الأغلبية أعادتها للعملية السياسية ورفعت عنها القضايا وبرئتهم منها ووفرت لهم أفضل الطرق للاستحواذ على ثروات البلاد من خلال أخذ الاستثمارات الكبيرة التي تقدر بالمليارات ؟؟؟ ، فإذا كانت قيادات الأقلية تريد السيطرة على الحكم ومن ثم إعادة النظام الدكتاتوري الطائفي المجرم ؟؟؟؟

فلماذا لا تترك قيادات الأغلبية القضاء أن يأخذ مجراه في قضايا الفساد والإرهاب التي تحيط بقيادات الأقلية بل قيادات الأغلبية تفعل العكس فتقوم بالضغط على القضاء من أجل أن يبرئ قيادات ورجال دين الأقلية وتشرع القوانين من أجل أعطاء العفو على المجرمين والإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وخصوصاً الاغلبية الشيعية ؟؟؟؟ ، فلماذا تهدد قيادات الأغلبية بعودة الأقلية لحكم العراق وهي التي أعادة قياداتهم المجرمة الى العملية السياسية وقدمت لهم كل الوسائل من مال وتغطية أمنية وسياسية مما جعلهم أقوياء يصولون ويجولون بكل حرية في البلاد ؟؟؟؟؟ أم جعلت قيادات الأغلبية هذه الثلة المجرمة من قيادات الأقلية مصدر لتهديد القواعد الشعبية للأغلبية الشيعية عند وقت الانتخابات لكي يجعلوا نسبة المشاركة كبيرة حتى تحصل على الشرعية الدولية ؟؟؟ لأن القيادات الشيعية وخلال أكثر من عشرين سنة في الحكم لم يقدموا الإنجازات التي توفر للمواطن الخدمات والأمن وتوزيع الثروات بالشكل العادل والصحيح ما بين أبناء الشعب وخصوصاً الأغلبية ، فمثلاً القيادات الكردية تسيطر على جميع ثروات الشمال ولا تعطي شيء منها الى الحكومة المركزية بالإضافة الى أخذ حصتهم كاملة من ميزانية الحكومة المركزية ؟؟؟؟ ،

لهذا السبب لم تستقطب الانتخابات أي أهمية لدى المواطن العراقي من ناحية اختيار الأفضل في تقديم الخدمات والمشاريع التي تفيد الشعب ولكن الخوف من عودة نظام الأقلية الدكتاتوري الطائفي هو الدافع الأكبر للمشاركة في الانتخابات وهذا سبب إنساني مهم يدفع له العقل للمحافظة على الأرواح ، ولكن هل من العدالة أن تستغل القيادات الشيعية هذا الدافع العقلي في الاستمرار في الفساد وتوزيع الثروات بصورة غير عادلة ، لهذا السبب ستبقى العملية السياسية عرجاء الى ما شاء الله نتيجة استغلال القيادات الشيعية الحالية الى الظروف التي تحيط بالمواطن العراقي من أجل البقاء في السلطة والحكم ومن ثم الحصول على الثروة والمال ، لأن الانتخابات في العراق وسيلة طرفيّها الناخب وهو المواطن الذي تدفعه الظروف القاهرة المحيط به لانتخاب القيادة التي تستغل الظرف في إتخام نفسها بالمفاسد .

المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
