المقالات

لماذا تقف الإمارات خلف المجازر الدموية في دار فور ؟!


 

 

مجازر يومية يشهدها إقليم دار فور غرب السودان، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من سبعة ملايين نسمة، تتنوع أصولهم بين مجموعات عربية وأفريقية مختلفة، تعمل العديد من القبائل في الرعي والزراعة، ويحده من الشمال الغربي ليبيا، ومن الغرب تشاد، ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب دولة جنوب السودان، فضلاً عن حدوده مع بعض الولايات مثل غرب كردفان والولاية الشمالية.

 

عندما نذكر جغرافية دار فور وطبيعة أقتصادهُ يتضح بإيجاز أن شعبهُ المنهك يمتهن أعمال مُغايرة تماماً لإقتصاد الأمارات الذي ينفي احتمالية التنافس الإقتصادي، وكذلك عدم وجود حدود مشتركة يبرر التدخل بهدف ضمان أمن بلادها، وعلى الرغم من هذا أن الأمارات تلقي بكل ثقلها المالي والعسكري لدعم التطهير العرقي والديني والمذابح ضد العرب والمسلمين في دار فور !! .

 

عندما تقوم الامارات بتمويل ودعم غير محدود مرتكبي المجازر الدموية في دار فور، وأيضا ضد العرب والمسلمين في الفاشر، فما هو الدافع الحقيقي الذي يكمن خلفهُ ؟، وما الذي يوفر لها ذلك ؟ .

 

أسئلة كثيرة بحاجة ملحة الى إجابة .. ربما تكون أهمها، لماذا تمارس الإمارات تلك الأعمال بالوكالة عن دول أخرى تريد تنفيذ أجندات ترفضها جميع منظمات حقوق الأنسان الدولية ؟! .

 

مسك الكلام، إن أمريكا لاتريد السلام .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحملات والدعايات الانتخابية ,,, ومشهد الاحزاب والكتل السياسية منها ؟
واشنطن تواصل هيمنتها بأساليب جديدة..!
لماذا تقف الإمارات خلف المجازر الدموية في دار فور ؟!
الشعب يريد قانون (محو الفقر)
غوبلز صاحب نظرية التأطير
بعد رحيل الجلبي…مستقبل الاقتصاد العراقي..!
عام على رحيل محمد عفيف… إمبراطور الإعلام..!
ارهاصات حرب المياه اليوم دجلة وغدًا الفرات..!
ادوات محور الشر بدأت تتساقط
لبنان على شفا اشتعال حرب جديدة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك