غوبلز صاحب نظرية التأطير


 

ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ: ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ..ﻫﻞ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؟

ﺳﻮﻑ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺍﻷﻡ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺒﺮ ﻟﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ... ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ...

هكذا هو الاعلام اليوم وهذا المثال من عشرات الامثلة التي نعيشها اليوم ، ومن هذه الامثلة كتب بول جوزيف غوبلز( 1897 –1945) وزير الاعلام النازي ـ افضل واشرف من الاستهتار الامريكي اليوم ـ نظريته الشهيرة وهي نظرية التاطير ومعناها كما ذكر الذكاء الاصطناعي " هي وَضع الأحدَاث والأشخَاص في إطَارٍ مُعيّن، بحيثُ يَجعل المُتلقِّي يَحكم عَلى القَضيّة؛ حَسَب مَا هو مُتوِّفر عنده مِن مَعلومَات حَولها.. والمَعلومات التي تَصله؛ تَقوده إلى اتّخاذ أحكَام؛ وَفق مَا تَصنعه نَظريّة التَّأطير، وأجندة المَعلومات التي تُرسلها "

ومن هذا المنطلق عندما ينشغل الراي العام بخبر معين يؤثر على وضعه السياسي والاقتصادي والامني تبدا وسائل الاعلام التابعة اصلا لجهة معينة وتعمل كانها وسائل مستقلة بعرض الاخبار التي لها علاقة بهذا الحدث فتجعل المتلقي يكون رايه على ضوء ما وصله من اخبار ارادت هذه الاجندة ان تجعله ضمن اطارها .

مثل بسيط قبل ايام انشغلت وسائل الاعلام بالمظاهرات المليونية ضد ترامب وشعار لا للملوك وردة فعل ترامب وكثرة اللقاءات والانتقادات من جهة والتاييدات من جهة اخرى وجعلت المتلقي يتابع هذه المجموعة الخبرية التي هي اصلا من حياكة البيت الابيض وكون رايه بالحدث ، ثم انتهى الحدث وكان شيئا لم يكن .

وحتى اليوم وسائل الاعلام تتحدث عن قرب شن حرب امريكية على فنزويلا خلال ساعات وهذا الاسلوب نفسه عندما حشدت تلك الوسائل الاعلامية عن قرب ضرب ايران وحتى السيد الخامنئي طلب من الشعب الايراني ان يدخر المواد الغذائية كما ذكروا في تحريف كلامه فاصبحت وسائل الاعلام تتحدث عن ضربة وشيكة ، ومرت الايام ودارت الايام غنتها ام كلثوم ايام زمان .

عادت للساحة قضية لبنان التي لا زالت تتسع اطرها من حيث تناوش الاخبار واستهتار باراك الذي هو ضمن مسلسل تاطير العقول فيصرح علنا ان لبنان دولة فاشلة ، ويستقبله المسؤولون في بعبدا ، وكما ذكرت احدى الوسائل يا هل ترى كيف يخاطب المسؤولين اللبنانيين اذا كان رايه انهم فاشلون؟ وكذلك يبرر هجمات الكيان بانه بسبب سلاح حزب الله ، والكيان يدعي انه خلال الحرب وخلال الاف الخروقات انه دمر سلاح حزب الله فما الداعي للمفاوضات ؟ وفي نفس الدائرة الاعلامية التي شغلها الشاغل تصريح الرئيس جوزيف عون الذي امر جيشه بالرد على الكيان ، يعقبه خطاب الشيخ نعيم قاسم بهذا الخصوص ، وفي توقعاتي ما ان تكون هنالك متغيرات اعلامية تتطلب التغيير سيكون الحديث عن فنزويلا والبيت الابيض التي بدات تاخذ صداها ومداها في التاجيج الاعلامي .

والامر ذاته يرتكبه الكيان اللقيط مع غزة ، ليس لقوته بل لضعف حكام العرب ، اليست ايران لها اتفاق وقف اطلاق النار مع الكيان ، فلماذا لا يخترق الكيان هذا الاتفاق ؟ لانه سيرى ردا عنيفا من ايران لذا يبقى مخبوء في جحره دون التجاوز .

غوبلز الاعرج يعتبر مؤسس الاسلوب الاعلامي البغيض اليوم لكنه افضل منهم أي الامريكان والصهاينة لانه عنده قضية ومعروف الهدف دون اللف والدوران بعيدا عن شرعية قضيته من عدمه فهو الافضل من فريق البيت الابيض والمتحدث باسم البيت الابيض الذي كله اكاذيب واحتيال وبعد ان يتركوا مناصبهم يعترفون بانهم كانوا يكذبون

