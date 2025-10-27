ادوات محور الشر بدأت تتساقط

في يوم ما كتبت مقالا بعنوان ان دم الشيعة يسفك والمهم وحدة الوطن ، وعلى ضوء هذا المقال طلب مواجهتي قيادي شيعي برلماني سابق لا اريد ان اذكر اسمه لانه قد لا يوافق ، وقال لي ان قطرة دم شيعي افضل من كل شيء عندي ، انا لا اتهجم على المذاهب الاخرى لكن انا شيعي وهذا معتقدي ، وجرى الحديث عن الوضع العراقي والانتخابات واكد ان اختيار رئيس الوزراء لا يخضع للانتخابات .

اليوم تتعرض الدول التي فيها الشيعة هم الحاكمون او المتعاطفون مع الشيعة الى مؤامرة شريرة تقودها امريكا وادواتها في المنطقة هي، حاكم عميل ، الافراط باستخدام القوة لقتل الابرياء، تمويل منظمات ارهابية ، اخضاع مجلس الامن، لهم تحريك قواعدهم العسكرية بما فيهم القاعدة العسكرية التي تسمى الكيان الصهيوني .

تاريخيا من هيأ الظرف للقوى الشريرة احتلال المنطقة المشتعلة حاليا ؟ انها الدولة العثمانية التي دخلت الحرب العالمية الاولى وهي لا ناقة لها ولا جمل لكن يونس بحري اثبت بالوثائق من خلال اذاعته هنا برلين حي الله العرب ان العثمانية عملاء للانكليز ، والا الحرب العالمية الاولى وحتى الثانية هي حرب بين قوى شريرة فيما بينها فما دخل العرب بها لولا الدولة العثمانية الطائفية ، وتاكيدا لتامر الدولة العثمانية انظروا اليوم للدور التركي العضو في ميليشيا الناتو التي كونتها القوى الشريرة .

كانت قوى الشر تعتمد على تنصيب حكام عملاء وعقد اتفاقيات تخدمها حلف بغداد وما شابه ذلك ، والسلاح الاخر اثارة النعرة الطائفية والقومية وبعد ان مزق سايكس بيكو ارض العرب ، تعمد وضع الاكراد بشكل سكينة في الخاصرة لاربع دول بينما حفاة بدو لا يتجاوز تعدادهم 10 % من الاكراد اعطوهم امارات وحكم وهم بمثابة قواعد لقوى الشر وهي اليوم كذلك ، واليوم يصرح توم باراك سايكس بيكو لا وجود لها والكيان الصهيوني له الحق في تغيير الخريطة ، سلام لنواف سلام .

كتبت وقلت امريكا تكره الشعوب التي تدافع عن اوطانها ، ولان ايران دولة تحكمها حكومة جاءت بثورة شعبية عارمة يعني من الصعوبة اخضاعها لاوامرها فكان طاغية العراق لينفذ مؤامرة امريكا ولكن للقدر كلمته في ان يفضحهم امام العالم ومعهم دول الخليج الساندة للطاغية .

كيف ايجاد ذريعة لشن الحروب ؟ فكانت احداث 11 سبتمبر المتواطئة بها ادارة البيت الابيض وباعتراف اشخاص على اطلاع تام بخيوطها في البيت الابيض ليدفع الثمن الدول التي وضعت على الخريطة لكي يتم احتلالها لتامين حماية قاعدة الكيان الصهيوني .

ليس من العقل والمنطق مناقشة افعال القوى الشريرة لاثبات اعتدائهم فانهم يعلمون بانهم معتدون ، كانوا سابقا يعرضون وثائقهم السرية بعد ثلاثين سنة على الراي العام ، الان لا يعرضون السرية لانها اصبحت علنية وباستهتار تام .

اداة اخرى من ادوات قوى الشر هو الحصار الذي جاء بنتيجته على العراق واثر بعض الشيء في ايران لكنه لم يات بنتيجة ، وهذه الاداة اليوم بعد ما استجدت من مواقف بين الصين وروسيا ما يخص الاقتصاد العالمي ، ففي الوقت الذي تعمل قوى الشر الامريكية على منع بيع النفط لمن تحاصره فالذي يمتنع عن الشراء هو عميل امريكي فكيف بالصين وروسيا والهند تعلن علنا شرائها النفط الايراني ولا تلتزم بما تعمل عليه امريكا من حصار ، اذن ورقة الحصار سقطت ، منظمات الارهاب تم دحرها في بلدان قياداتها شيعية ، الكيان الصهيوني رفسه حزب الله على مؤخرته بقوة وجاءت مقاومة غزة لتكمل الرفس ويوميا رافقها سقوط اخلاقي امام العالم لدرجة ان الكونغرس وهم مجتمعون يعترضه ضابط وضابطة ، الادارة الامريكية ارسلتهم لغزة ضمن منظمات مدنية بدور ارهابي وتجسسي فاذا هم يفضحون الامريكان واتهموهم بمساندة الصهاينة في حرب ابادة الاطفال مما سارع عساكر الكونغرس الى اعتقالهم ووضع القيود في ايديهم واقتادوهم الى جهة مجهولة .

ورقة التفوق التسليحي سقطت اليوم بتجربة الـ (12) يوما مع ايران فكيف بالصين وروسيا ، والهند التي خسرت امام باكستان التي سلاحها صيني ليلجا رئيس وزراء الهند الى قمة شنغهاي لمعالجة وضعه العسكري مما جعل الكونغرس يجعر على ترامب الذي لا يعلم ما به واين هو ـ بالمناسبة ترامب رجل جاهل لا يحمل شهادة غير مثقف بل لا يعلم شيء عن الادب الامريكي بل لم يقرا في يوم ما كتاب ثقافي ـ .

ورقة الاعلام العالمي المروج لثقافتهم العلمانية سقطت بالكامل بل بعضها انقلبت عليهم .

هذا الوضع الذي بعثر اوراق الشر ـ امريكا والكيان وبريطانيا والمانيا وفرنسا وحكام العرب العملاء ـ بعثرها رجال ذو انتماء وعقيدة واحدة ، ولاية الفقيه في ايران ، وقائد انصار الله ومرجعية الشيعة في النجف واشاوس في جنوب لبنان ورجال حماس بدعم ايراني باعتراف السنوار وهنية وهذا هو مصدر قلق لامريكا ، وهذا الوضع جعلهم اما حرب وما يتمخض عنها من دمار واول الاهداف دول الخليج وارتفاع الاسعار وصفع هيبة امريكا وان كانت اهينت بما فيه الكفاية ، او السلام وهنا السلام لا يعني ان تفرض قوى الشر مطالبها امام الطرف الاخر هذا اولا وانتصار الشعوب التي تدافع عن اوطانها ثانيا وهذه كارثة لان امريكا والكيان لا يعرفون ارض اسمها وطن لانهما مغتصبان ارض .