تدوير اخبار الا خبرا واحدا يستحق وقفة

من بين المهن التي اصبحت مهمة في اغلب دول العالم بل لها مردودات ايجابية هي مهنة تدوير النفايات ، والتي هي واقعا بضاعة زائدة او تالفة يتم اعادتها الى منتوجات ذات فائدة .

وحتى اعادة تاهيل القديم هي ايضا صناعة رائجة ، واليوم روجت صناعة جديدة هي تدوير الاخبار ، فلا يوجد جديد الا محاولة استغفال الناس بالاخبار التي لا فائدة منها الا خبر واحد يستحق التعقيب ساذكره في نهاية المقال .

ذكرت الاخبار ان الكيان الصهيوني قصف غزة أي اخترق اتفاق وقف اطلاق النار ، ماهو الجديد في ذلك ، الجديد استحداث الخبر والا الفعل الشائن تكرر كثيرا وبالامس اعتدوا على لبنان .

ترامب يضغط على نتن ياهو للالتزام بوقف اطلاق النار ، وحقيقة الامر انه يضغط على الدول العربية للتطبيع ، كشف وثائق تثبت تعاون السعودية والامارات ومصر والاردن والبحرين وقطر مع السعودية اثناء حرب الابادة على غزة ، امر معلوم بالصوت والصورة ، كشف اتفاق سري يطالب فيها بعض الدول العربية بالقضاء على غزة ، ولماذا سري بل الامر علني اصبح ، مظاهرات في بلدان اوربية ضد الاحتلال الصهيوني ، شركة اوزون تساعد الكيان الصهيوني بالتسليح اثناء حربه على غزة ، وماذا يعني كلها معروفة ومعادة بل ان الاخبار التي بخلافها كذب .

حقيقة اقف عند الفعل ورد الفعل ، مثلا عندما يشن الكيان الصهيوني بمؤازرة دول التامر غارة على اليمن يقصف منشاءات مدنية ويقتل ابرياء وعندما يرد اليمن على ذلك تخرج بعض الاخبار وبفخر كبير ان صافرات الانذار دوت في تل ابيب ، ولجا مئات الالاف المستوطنين الى الملاجيء ، ومن ثم ماذا ، انتهت الغارة وعاد كل شيء الى طبيعته ـ هذا ليس استصغارا بالرد بل ان اليمن تاج العرب يكفيها انها ردت ولم تخضع كما خضعت مصر والاردن وحتى قطر على الاعتداءات الصهيونية .

يقتل الصهاينة عشرات وحتى مئات من الفلسطينيين ، لنسمع الاخبار العاجلة اصابة جندي صهيوني ، وهل ثمن العشرات وحتى المئات اصابة جندي صهيوني او حتى مقتل عشرة جنود صهاينة ، فكلها لا تعادل قطرة دم غزاوية .

لكن الخبر الذي يستحق وقفة الا وهو ان جنود مرتزقة صهاينة بالالاف يعانون من اضطراب نفسي بسبب الحرب على غزة ، وما هو سبب الاضطراب النفسي ، هل قوة المقاومة ، ام قوة الاجرام الذي قاموا به ؟ أي كان فان السبب امراض نفسية واعادة تاهيل .

لكن شعب غزة الذي لكل مواطن قصة ، ماذا يقول وعن ماذا يعاني ، طفل يبحث عن عائلته التي ابيدت بالكامل ، عائلة تعود الى بيتها فلم تجده ، اطفال قتل اهاليهم وعادوا الى بيوتهم فلم يجدوها ، طفل يروم الحصول على قطعة رغيب فيقتله الكيان ، دمار هائل في غزة ـ مستشفيات ، مبان سكنية ، مدارس ، اسواق ـ وبعد اعلان وقف اطلاق النار خرج اهالي غزة بالاحتفالات والاهازيج بل رقصة الاطفال في الشوارع ، على ماذا يدل هذا ؟ يدل على الايمان العميق والتمسك بالوطن ، يقابله بعد وقف اطلاق النار مع لبنان يتوسل نتن ياهو بالمستوطنين الذي تركوا شمال فلسطين بالعودة الى منازلهم وهي سالمة مع الامتيازات فيرفضون ، بل بعض اصحاب الاموال تركوا فلسطين ، واما المستوطنات التي على غلاف غزة فانهم تركوها بين الهجرة المعاكسة او تغيير السكن ـ اغلبهم ـ

ماهي مشاعر الغزاوين امام مشاعر الجنود الصهاينة ؟ اليست هذه مفارقة عجيبة ؟