المقالات

مليارات الدولارات في مهب الريح !!


يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد المالي الذي يستشري في جميع مؤسسات الدولة، وكذلك طال "رموز سياسية كبيرة" ومَسؤولين في درجات وظيفية رفيعة المستوى عجزت هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبتهم مما أثر سلباً على نقص الخدمات وتدهور البنى التحتية وسوء التنمية الصناعية والزراعية، إذ هزت أركان الدولة مؤخراً قضية ما أطلق عليها "سرقة القرن" التي أُعدت من أبرز قضايا الفساد حيث تم سرقة حوالي (2.5) مليار دولار من أموال هيئة الضرائب، بينما ونحن نتابع تلك الملفات بحيادية وتجرد على أمتداد الحكومات العراقية منذ عام (2003) يبدو أن هنالك "سرقات القرن" تم التحفظ على ملفاتها وتم الكشف عنها تزامناً مع قرب عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي من بينها (400) عقار تعود ملكيتها للدولة بالمنطقة الخضراء بعضها بيعَ للمتنفذين بثمن بخس وتم إيجار البعض بمبلغ (35) الف دينار عراقي، بينما السفارة البريطانية تشغل مساحة (36) دونم مجاناً في المنطقة الخضراء وتستثمر بالمساحة لشركات أجنبية، ناهيك التطرق لملف خور عبدالله الذي يعود بمليارات الدولارات للبلد وملابسات الفساد المالي الذي تورط به البعض، وكذلك التطرق لملفات المطارات والموانىء، وهذا أقل القليل !! .

 

وأخيراً نذكر بإن الفساد المالي هو آفة مستشرية تنخر جسد البلد مما يقوض هيبة الدولة ويضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها السياسي والاقتصادي ويترك أثر بالغ في المجتمع ويخلق حالة عدم اطمئنان الشعب .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفارة العراقية و "حادثة المناشف" !!
تدوير اخبار الا خبرا واحدا يستحق وقفة
حين تُغتال الحقيقة: اغتيال صفاء المشهداني وفضيحة الخطاب الطائفي في العراق
مليارات الدولارات في مهب الريح !!
الاتحاد الوطني الكردستاني .... نحن نفتخر ونعتز بنتماؤنا الى العراق ؟
اجعلني على خزائن الارض
رأينا الامام السيستاني وسمعناه
قرود البعث
سياسة ترامب وتصعيد الولايات المتحدة الأمريكية !!
ثروة ونفط العراق في دائرة الخطر من الاطماع الامريكية القادمة ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك