يشهد الشرق الأوسط التخطيط لأحداث شبه أن تكون فوهة بركان ينفجر في أي وقت مستهدفًا إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، حيث ما يجري من أحداث متسارعة بقيادة أمريكا والمملكة العجوز وتوجيه خنجر المنطقة المسموم (إسر1ئيل) لغرض تقويض الهلال الشيعي وتَحجيم دور إيران بالدرجة الأساس .

ما يجري في المنطقة ليس خطط وليدة اليوم أو أحداث متفرقة، بل جزء من مشروع السيطرة على موازين القوى التي يعد في مقدمتها التغيير الجغرافي لمحو شكل الهلال الشيعي وقطع أَذرع الإمدادات من جهة، ودعم وتمويل الحركات الإرهابية وإعادة تموضعها في بعض الدول بهدف تدمير المنطقة من جهة أخرى .

كل الخطط الشيطانية و المحاولات الخبيثة التي ترعاها أميركا في المنطقة من الألف الى الياء يراد بها القضاء على إيران استراتيجيا وَموتها سريريًا داخل حدودها .

المنطقة أمام مناورات عسكرية وأقتصادية وسياسية لتنفيذ مخطط أميركي لرسم جغرافية النفوذ الجديد .