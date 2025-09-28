علي وعلى اعدائي ...سفرالقضاة

عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
سالت الذكاء الاصطناعي عن مقولة ( علي وعلى اعدائي ) فكانت الاجابة هي :

مقولة "عليّ وعلى أعدائي" هي قول شمشون الجبار، البطل الإسرائيلي الأسطوري، حينما هدم المعبد على نفسه وعلى الحاضرين من أعدائه الذين كانوا يسخرون منه [1، 6]. تعبر المقولة عن رغبة الشخص في إلحاق الأذى بالخصم حتى لو تسبب ذلك في هلاكه هو نفسه، وهي صيغة عربية للمثل الشعبي الذي ارتبط بشخصية شمشون الجبار وتفاصيل قصته في سفر القضاة [5، 8]

كان يقول طاغية العراق عند حروبه الخبيثة في المنطقة بانه سيسلم العراق ارض خراب او تراب ، نعم هكذا يفكر الطواغيت .

لا اتحدث عن نبؤات عبد الوهاب المسيري ولا بقية العرافين ، ولا عن المحللين السياسيين ، بل عن ابجدية معروفة للعقلاء ، الا وهي عندما يعلم الطاغية بنهايته يقترف جرائم لم تكن في حسابات الاخرين ، هو البله بحد ذاته عندما اعتقد المطبعون انهم يتعاملون مع رجل ذو كلمة ، بل ان العجب كل العجب من يلقي العتب على البيت الابيض بانه لا يحترم الكلمة ، ومنذ متى كان يحترمها حتى تريد منه ان يحترمها لاجلك ايها الفلسطيني ، انه يراك ارهابي ولا يعترف بك فكيف يلتزم بتعهده لك؟

لاحظوا الاعمال الارهابية للعدو الصهيوني ، ماذا فعل ولا زال يفعل في غزة ، اعقبها التصعيد في الضفة الغربية ، وبعدها الاعتداءات اليومية على لبنان ، ومثلها الاستهتار في سوريا ، والغارات الارهابية على اليمن ، وغدره بايران واكثر من عملية ولا زال يتمادى باجرامه ، هو يعلم انه يسير في طريق مسدود وعليه لا يترك المنطقة الا وهي خراب ، باختصار ثمن زوال الكيان الصهيوني خراب وشهداء .

هل تعلمون لماذا ذهب ترامب الى لندن ؟ انهما الثنائي الشرير في المنطقة يكمل احدهما الاخر كما كان سابقا المجرم بوش والخبيث توني بلير .

يتشاوران كيف سيكون مسرح الاحداث ؟ لا تعنيهم النتائج بقدر ما يعنيهم سريان مجرى الدم ، ولانهما بعيدان عن ما يجري في المنطقة من حيث عدم وصول الصواريخ لبلديهما تراهم يعبثان بالمنطقة وبادواتهم العميلة المتمثلة بالحكام المطبعين ، وان كانت الصورة بدات تتغير ليس من اصحاب المنطقة بل من حكام الغرب ولا احد يعلم هل حقيقة مواقفهم ضد الكيان ام خشية من غضب شعوبهم ؟

ستقسو الصهيونية اكثر وستصدر عنهم تصريحات بخلاف ما يطالب الراي العام العالمي بل تتصاعد حدة تصريحات النتن مع تصاعد النداءات والقرارات الرافضة لجرائمه .

نعم هنالك ادوار اخرى للجرائم ستحدث تباعا وهذا هو ما يريده النتن ، واليمن وايران وحزب الله لا زالوا يمارسون ضبط النفس بعدم حرق المنطقة اقصد ضرب دول الخليج المطبعة واولهم دبي ، وتامل الصهيونية معاودة ايران لقصفها الكيان لكن ايران كما ذكرت لا زالت تمارس ضبط النفس .

اخيرا سيلجا النتن الى كل الاعتداءات والتجاوزات على لبنان وايران واليمن ، اما سوريا فانها في خبر كان الا اللهم قد تكون فيها تشكيلات لمقاومة جديدة تقضي على الجولاني والصهيونية فتخلط الاوراق على مخططات ترامب وستارمر ، واقول لكم سوف لا يكون لروسيا والصين أي دور فيما يجري ولربما تزويد صواريخ وخفية .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
