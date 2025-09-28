المقالات

مع أحتدام التنافس الإنتخابي .. أكثر من مليون بطاقة (فضائية) تكشف حجم الفساد في رواتب الموظفين !!


فضيحة الكترونية جديدة يكشف عنها البنك المركزي العراقي تخص بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم والتي بلغ عددها نحو خمسة ملايين وستمائة ألف بطاقة مصرفية بينما تؤكد بيانات رسمية حكومية أن عدد الموظفين المثبتين لا يتجاوز أربعة ملايين موظف، وهنا يكون فارق العدد مليون وستمائة الف بطاقة تدخل ضمن (محور الشبهات) وتفتح باب التساؤلات على مُصراعيه: هل إن هذه البطاقات تخص موظفين فضائيين تكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات شهرياً ؟.

ربما يبرر بعض المعنيين بالموضوع ان نسبة تلك البطاقات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي والتي بلغت نحو (40%) ، إن بعضها تعود لموظفين بعقود مؤقته أو فئات أخرى، إلا أنها لا ترتقي الوصول لنصف عدد الفارق المذكور اعلاه .

لذا يتوجب على البنك المركزي العراقي و وزارة المالية تدقيق تلك المعلومات التي تَستنزف المال العام ومن ثم تشكيل لجان تحقيق عليا لوضع النقاط على الحروف .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مع أحتدام التنافس الإنتخابي .. أكثر من مليون بطاقة (فضائية) تكشف حجم الفساد في رواتب الموظفين !!
تسعة رهط ..
الزناد الأوروبي يُشعل ساعة الصفر مع إيران !!
لا يوجد قرار مستقل لا توجد أوطان
تقلبات الزمن وسلوك البشر
رسالة إلى السيد رئيس سلطة الطيران المدني في العراق المحترم .
عبيد او احرار
إيران و"كهف الحصار": قراءة في تداعيات تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الدولية
على بركة الله الاسرة التعليمية تستقبل 12 مليون طالب بعامها الدراسي الجديد ؟
صوت المرجعية الدينية يناديك ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك