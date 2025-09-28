كلمة رهط في القران تعني جماعة من الناس لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة. وقد تشير الى العشيرة أو القبيلة كما في قصة النبي شعيب " ولولا رهطك لرجمناك " للدالة الى عشيرته التي كانت تحميه، ورده عليهم في سورة هود 92 "ارهطي اعز عليكم من الله " وفي سورة النمل ذكرت الآية 48 " وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون " هنا تشير "رهط" الى الجماعة من الرجال الذين يفسدون في الأرض ولا يعملون الصلاح. ويذكر انهم مجموعة من الأشخاص في قصة النبي صالح الذين تحدوا دعوته وأفسدوا في الأرض.

وفي تغريده لوزير الصدر " محمد صالح العراقي " ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت " تسعة رهط " ضمن التغريدة في القفرة 6 منها وكان يقصد بهم القادة السياسيين الشيعة وترك قادة السنة والاكراد وكأنهم لم يشتركوا في الحكومات التي تشكلت بعد عام 2003. والسؤال الذي يطرح نفسه اليس التيار الصدري كان مشترك بتلك الحكومات وله وزراء ونواب ووكلاء وزارات ومدراء عامين والى يومنا هذا ويطلق على الحكومة " حكومة بني العباس " وقد افسدوا ومازالوا يفسدون في الأرض .

أن الذي يريد أن يغير تلك " التسعة رهط " عليه ان ينئ بنفسه عن الفساد المنتشر في البلد ويكون قدوة حسنة هو وانصاره حتى يطالب الاخرين بالتغيير شلع قلع .. وهل هو وصي على جميع الشعب العراقي ؟ أم أنه قائد على تياره الذي لا يشكل من مجموع الشعب العراقي الا نسبة ضيئة لا تتحدى 5% فكيف يكون زعيم على باقي الشعب العراقي؟

كفانا تسقيط أحدنا الاخر. وعلينا التوحد اتجاه اعداءنا الذين يتربصون بنا، وان نكون يد واحدة في ضرب الفاسدين والقضاء على الفساد مهما كانت الجهة التي تحميه، لا ان تتهم (التسعة رهط) بالفساد وتبرئ نفسك عنه لأنكم سائرون في مركب واحد، فأن غرق غرقتم كلكم ..