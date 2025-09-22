المقالات

لا يوجد قرار مستقل لا توجد أوطان


 

اجتمعوا تهامسوا أو تصارخوا بأعلى أصواتكم وهددوا ما شئتم فقد عرفكم كل من يدب على هذه المعمورة أنتم مجرد أسماء وظيفتها تفعل ما تؤمر ، ولا تمتلك اي حرية في اتخاذ قرار أو رأي او موقف له صلت بالمصالح الأمريكية وإسرائيل ، لأن مستقبلكم اصبح مرتبطاً بتلك المصالح فأي خطر يهددها تصبح عروشكم في خطر ولا تمتلكون اي أداة للدفاع أو حماية أنفسكم ، اصبحتم عراة من كل شيء ينظر لكم الكبير والصغير ويستهزئ منكم ومن مواقفكم كل إنسان إن كان عنده علم أو يحيط به الجهل ، لأن العرش عندكم كل شيء فلا سيادة أو شعب او ثروات تعني لكم شيء ، فأعطيتم كل عناصر القوة التي تملكون من أجل حماية العروش ، ولم تفكروا ولو للحظة في حقيقة الحامي والحارس وهل هو أمين أو عنده شرف ويوفي بالعهود ؟؟؟؟ وتاريخنا الطويل مع الغزاة والمستعمرين يخبرنا بأنهم مع الأخلاق عداء ولا يعرفوا كلمة أسمها الوفاء فكل قواميسهم لا تعرف إلا كلمة المصالح فوق كل اعتبار ، فهل أعطي كل مقومات الحياة بيد هكذا قوى وأطلب منها أشياء لا يعرفونها في حياتهم كالحماية والعيش بسلام ؟؟؟؟ ، ومن يسير مع المجرمين بدون سلاح فعليه ان يتوقع منهم كل شيء وينسى العزة والكرامة وكل صفة ترفع من قيمة الإنسان ، ومن غير الثورة على الواقع المفروض ورفض الاستمرار في تنفيذ ما يطلبون او تسهيل لأخذ ما يريدون والعودة الى الجذور واحتضان الأخوة بصدق وتقديم التضحيات في هذا المسار ، فلا يمكن ان تتغير الأحوال ولا يمكن للقلق ان يبتعد عن أذهانكم ليلاً او نهار ولا الثروات التي تعطوها قد تغمض أعينهم عن أوطانكم وما تحمل في باطنها من ثروات ؟؟؟ ، قرار الحياة بأيديكم والتجارب قد أظهرت لكم من هو العدو ومن هو الصديق وبغير شعوب المنطقة لا يمكن الوثوق ولكن الأمر يحتاج الى قرار شجاع لا الى مؤتمرات او تجمعات او تصريحات او تنديدات فجميعها اصبحت نكات في مقاهي العاطلين والسواح ، فكل صفة نبيلة يتغنى بها الإنسان من كرامة وسيادة وعزة تحتاج الى قرار مستقل شجاع يصبح كالتربة الخصبة التي ينبت فيها كل صفات النبل والإنسانية والحياة فعندها يكون الإنسان التي به تبنى الأوطان.

خضير العواد

فيسبوك