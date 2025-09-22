المقالات

تقلبات الزمن وسلوك البشر

130 2025-09-22

خالد القيسي

هل تتغير الحياة بأيامها ولياليها ويتبدل الجو حسب ما تقرره الطبيعة وارادة السماء، أم بسلوك البشر الذي يتأثر سلبا وإيجابا بتبدل الثروة والمنصب ، أم اذا كنت في مجال عمل معين يستهويك وتغادره للتقاعد لا بيدك انما بيد الكبر او اعتلال الصحة الجسدية ، فلماذا يتغير من كان محيط بك ويغادر الاصدقاء والمعارف ويختفون من حياتك رغم زمالة العمل لزمن يمتد لسنوات طويلة ، استوقفتني مقولة ( كل مجتمع بال وكل جديد آت ) وهذا ينطبق بزمن الشيخوخة لا اتذكر ما تبدل من الاحداث حتى القريبة منها إلا ما علق في ذهن الطفولة والصبا !!

ما طرأ وما هو جديد على الحياة ، الجندرة وزواج المثليين كنموذج بائس للمعاشرة ، ووا قع مشوه للحضارة يمارس من المشرد والشاذ ، وهي مظاهر ضارة اجتاحت المجتمع الذي لا زال القسم الاكبر منه محافظ على موروثه الديني والفطري وان يعاني من غيبيات وعادات ضارة

الزمن غيب الكثير من انشغالات الدهر وخطرها على المدنية وسكانها وحول الحالة الزراعية الفلاحية الى صناعية بتحولات مهمة غيرت سلوك البشر الى البناء والادارة طاغيا في مجتمع الغرب وكذا الاسلامي الى متنور متطور وعصري بترسخ الثقافة والمعرفة الوسيلة لنهوض الناس والبلد الذي فرض تواجدك فيه محتارا لا مختارا ان تزامن العيش مع من شوه بنوازع ضارة الزمان والمكان والعصر بعيدا عن النزاهة

أشعر بحالة من الخذلان واليأس للجدل غير المجدي عن التغيرات والتحولات بعد 2003 نيسان للصور الفكرية المتناقضة من متفرج ، وآخر رديء تراجعت لديه قيم العروبة والاسلام ، وثالث فاسد، ورابع ينتصر سيادة الشرعلى الخيركما يحث في غزة اليوم ، ويتخلى عن الانسانية التي تضمن لك الجنة والتي لا تعرف عرق ودين في عالم مجنون يقوده المجرمين والسفلة والتي تشير اليه كثير من المعطيات في مشهد من يدعي سياسة واقتصاد وأمن في محاصرة وعزلة الناس الخيرة بافراغهم من اي دور وقيمة مثلما ما يجري في زماننا اليوم . . .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
