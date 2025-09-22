عبيد او احرار

المقالات

امريكا تريد ان تتسيد العالم ، وهذا تفكير مشروع ومن حقها وفي نفس الوقت من حق بقية الدول ان فكرت هكذا ، وان يتوحد العالم بقيادة دولة واحدة امر رائع ، وتلغى الحدود واتفاقيات سايكس بيكو وما شابه ذلك ،

لكن هل تريد امريكا ان تتسيد العالم لاجل تقدم وخير العالم ام لشر العالم والتسلط على شعوبهم وخيراتهم ؟ الجواب قد يكون صعب ، اين الصعوبة في ذلك ؟ الانسان الذي يريد ان يتسلط لاجل ان يخدم ويفعل الخير فاذا ما رفض من قبل المجتمع فعليه ان يكف عن مسعاه ولا يخبث ان كان فعلا يحب الخير للغير ، فهل امريكا تتعامل مع من لا يرغب بان تكون له علاقة مع امريكا او لا يرغب بمفاهيمها العلمانية والتجارية تتعامل معه تعاملا حسنا من باب الديمقراطية واحترام الراي الاخر ؟ الواقع الذي يعيشه العالم هو الاثبات على نوايا البيت الابيض من حيث غايته التسلط على العالم .

عندما تعترف امريكا باعمالها الارهابية وصناعتها للمنظمات الارهابية فهذا دليل قاطع على نواياه السيئة ، اليوم مجلس الامن طرح قرارا لايقاف الحرب في غزة والعالم وافق على ذلك باستثناء امريكا طبقا لشريعة الغاب ( الفيتو) تم نقض القرار ، تعالوا نفرض جدلا ان امريكا لم تصوت ولم تتخذ حق النقض واقر القرار ، فهل الكيان اللقيط يلتزم ؟ ان كان يلتزم وامريكا اتخذت حق النقض اذن امريكا هي التي تريد الابادة والحروب ، ومن تكون غايته الابادة والحروب كيف يريد ان يبني العالم علاقات حسنة معهم ؟ وان كان العدو الصهيوني لا يلتزم بالقرار وهو الواقع وسبق له ان لم يلتزم باي قرار صدر عن مجلس الامن ، فلماذا اتخذت امريكا حق النقض ؟ اتخذته لتقول للعالم اريدكم عبيدا لي .

وانت ايها المجتمع الدولي هل تريد ان تكون ضمن فصيلة العبيد ام الاحرار ؟ والعالم المتحضر هو الذي يحكمه قانون والكل يلتزم به والاهم في هذا القانون له ادواته التي من خلالها يتم محاسبة من يتجاوز على القانون ـ طبعا القانون الدولي بالرغم من علاته فهو افضل من نعيم امريكا ـ ، هنا ياتي السؤال هل امريكا تلتزم بالقانون الدولي ؟ هذا سؤال جوابه عند غزة ، فان كانت لا تلتزم بالقانون الدولي وهذا هو الواقع فانها تريد ان تعبث بالعالم وفق شريعة الغاب ، بل حتى شريعة الغاب افضل من قوانين البيت الابيض الامريكي فهنالك في حالات معينة تكاتف حيواني من فصيلة واحدة للدفاع حيوان ينتمي لها يتعرض لحيوان مفترس وكم من ثور وجاموس سحق اسدا لانه فكر بالاعتداء .

اقول الحديث مع شعوب العالم وليس مع حكوماتها لان الشعب ليس لدديه ( سري وشخصي ) اما الحكومات فلديهم اجتماعات مغلقة ، والمغلقة قطعا فيها دسائس ومساوئ والا لو كانت خيرا للشعب فلم تكون سرية ؟!!

اقول لهم ان كنتم تجهلون معنى الاحرار ، فانظروا الى شعب ايران كيف اقتلع عرش الشاه الذي ثبته البيت الابيض بخرسانة وترسانة ، ايران دولة اسلامية وشيعية فلنتركها ، انظروا الى شعب النيبال اليوم كيف اقتلع الفساد من جذوره والسبب فكر الحرية الذي ترسخ في عقولهم .

الانسان الحر لا علاقة له بالديانة او القومية او المذهب له علاقة بما تحمل النفس من كرامة .

هل العالم بحاجة الى دليل اثبات بان امريكا تريدكم عبيدا وليس احرارا ؟

