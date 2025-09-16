منظمة الامم المتحدة منظمة ارهابية

الارهاب ليس فقط عبوة ناسفة وسيارة مفخخة وحزام ناسف انتحاري وقطع رؤوس، بل ايضا حصار اقتصادي هدم القيم الاخلاقية ،الفيتو ، الكيل بمكيالين ، وباختصار طالما انها على ارض امريكا اذن هي منظمة ارهابية ،ويكفي لا يسمح لاي عضو في الامم المتحدة الدخول لاجتماعاتها الا بفيزا امريكية ، مارست عملها في اتقان، لتهيئة الارضية التي يقال عنها قانونية لامريكا ولكل من يسير في ركبها للقيام باعمال ارهابية وبكل الاشكال. على أي قطعة ارض عليها شعب حر

ايام لجان التفتيش في العراق التي كان يراسها النقيب المقبور ديفيد كي الذي يزود بكل ما يطلع عليه في العراق امريكا قبل ان تطلع عليه الامم المتحدة تبين انه نقيب ي الـ سي أي ايه .

في ايران تبين لهم ان لجان التفتيش التابعة لوكالة الطاقة الذرية كانوا جواسيس بين العميل والخسيس للتجسس على المواقع النووية وتزويد السي أي ايه بذلك ونسخة الى الموساد الصهيوني والامم المتحدة اخر من تعلم بحكم الدور المنوط بها .

اليوم ما تعرضت له اليمن من ضربة قذرة لا تصدر الا من قذر وهل غير الكيان الصهيوني يتصف بهذه القذارة وان كان البيت الابيض ينافسه عليها ،وانا اتابع الاخبار قرات الامم المتحدة ( الارهابية ) تطلب من اليمن اطلاق سراح عشرة من عمالها في اليمن صنعاء لان حكومة اليمن قامت باعتقالهم لوجود ادلة على تورطهم في تزويد الكيان الصهيوني بساعة اجتماع الحكومة وهذا امر غير مستبعد بل طالما انهم في اليمن وتابعين للامم للمتحدة اذن هم عملاء .

لا تغرنكم المنظمات الانسانية فانها الوجه الذي تختفي تحته اعمالهم الارهابية لان القبيح لا يظهر للناس انه قبيح حتى لا تنكشف هويته .

فالحجاج يقول للمسلمين اعملوا لاخرتكم فانها دار البقاء !! هل هنالك دولة ظلمت من دولة اخرى لا علاقة لها بامريكا تم استرداد حقها ؟ هل هنالك قرار واحد ملزم صدر عن مجلس الامن ضد الكيان الصهيوني لم يرافقه حق النقض من قبل امريكا ؟ الا يعني ان الامم المتحدة وبفضل قانون النقض تسمح للكيان الصهيوني وبمؤازرة امريكا البلد المضيف للامم المتحدة بان تسمح للكيان القيام بجرائم تجعل هتلر يصبح طي النسيان بما اقدم عليه من اعمال عسكرية في حربه العالمية الثانية .

ما هذا الاصرار لدى الكيان الصهيوني على الاستمرار بهذه الجرائم التي اختلفت اشكالها وتنوعت جرائمها ومن غير ان تفكر بالامم المتحدة ومنظماتها جميعا بما فيها مجلس الامن .

الم يقوم الكيان الصهيوني بقصف عمال تابعين لمنظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ، ماذا فعلت الامم المتحدة ؟ لا شيء ، بل للتاكيد على ارهابية الامم المتحدة عدم استقالة امينها او من يعمل بها احتجاجا على ازدواجية المعايير ، هذه هولندا امامكم لان وزير خارجيتها ومن معه اعلنوا استقالتهم من حكومة لا تستطيع ان تقف مع الانسان علما انه لا روابط بينها وبين فلسطين الرابط الوحيد هو الانسان والمبادئ .

ايتها الامم المتحدة وانتم تناقشون المسالة الفلسطينية ومن المفروض ان يحضر من يمثل فلسطين الا ان الادارة الامريكية لا تسمح للوفد الفلسطيني بالدخول الى الامم المتحدة ، الا هذا يعني ان المنظمة اداة من ادوات امريكيا الارهابية حالها حال الحكام العرب العملاء .

ايتها الامم المتحدة وانت تقرين بان فنزويلا دولة عضو في الامم المتحدة تتعرض للتهديد الامريكي لدرجة ان الادارة الامريكية وبكل قباحة ووقاحة تعرض مبلغا من المال مقابل راس رئيس فنزويلا ، وليعلم ترامب ومن معه ان العرب لا يدفعون فلس واحد وايران لا تدفع ريال واحد مقابل مثلا راس ترامب لان ترامب كله لا يساوي فلس حيا كان او ميتا .

فقرة خارج السرب ، الكيان الصهيوني بما لديه من دعم امريكي بلا حدود من اسلحة عسكرية وتقنية الكترونية وتمويل مال للاقتصاد وشركات عالمية جبارة تابعة لها ودول ذليلة تقدم ولاءات الطاعة للكيان وتتلاعب بكل قرارات الامم المتحدة بين الفيتو الامريكي وبين سحق القرار تحت احذيتهم ، بل يعشيون بمنتهى الترفيه والرفاهية ، يقابلهم شخص لا يعلم ان تناول فطوره ام لا ؟ لا يعلم هل يستخدم الكهرباء ام لا ، لا يعلم اين ينام ؟ وحتى لا يملك سوى بدلة او بدلتين ، ولربما يكون حافي القدمين ، اسمه ابو عبيدة ، الكيان الصهيوني الذي قتل من قتل واغتال من اغتال من الصحفيين ولم يعلنون عنهم الا ابو عبيدة التي ملأت وسائل اعلامهم الضجيج بالبيانات وغيرها بانها تمكنت من ابو عبيدة وهو لحد كتابة هذا المقال لم يثبت ذلك ، هذا الرجل اصبح مصدر قلق لهم ، ماهو سلاح هذا الرجل الذي يقلقهم انها الكلمة التي ينطقها ، انها اقوى من كل اسلحة الكيان ومعها امريكا ، يكفي ان الملايين والمئات من الفضائيات تتابع صوته واطلالته من خلال قناة الاتصال للمقاومة ، انه رجل بالف حاكم عربي خائن .