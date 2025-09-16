سوريا ومآلات الساحل قبل نهاية العام الحالي، ما هو مصير «أحمد الشرع»، وهل هناك إشارات تقسيم لسوريا؟ من اليوم (حتى نهاية 2026)؟.

القراءة المعيارية للصحافة العالمية ومراكز القرار ترى أن سوريا في مرحلة انتقال حرج، وتواجه خطر انقسام عملي قائم، الساحل يعتبر منطقة بؤرية تقبع على صفيح من نار تترافق مع مخاطر انتقام طائفي لضحايا المجازر التي إرتكبتها عصابات الجولاني،

وموقف روسيا بخصوص إستقلال مناطق العلويين يتقلب بين الدعم لمطالب الطائفه العلوية وبين التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية. رغبةً منها في الحفاظ على قواعدها في (طرطوس/وحميميم) وموسكو تعرف جيداً أن تكاليف هذا البقاء الفعلي مكلف جداً من الجهتين الأميركية والعلوية. لذلك هناك قلق دولي خاص بدآ على مصير العلويين وصدرت بيانات أممية تحذّر من عنف موجه بحقهم مجدداً إذا ما قرروا التحرر من ظلم أبو محمد الجولاني.

لذلك تبين لدينا عدة نقاط رئيسية سريعة نَوَد شرحها لكم…

1. الساحل (طرطوس/اللاذقية) احتمال «تحرير» موحّد عبر حملة عسكرية واسعة أصبحت وشيكه؛ والأرجح استمرار تقلبات سيطرة محلية/إقليمية مع سعي روسيا لحماية قواعدها أو التفاوض حول وضعها. (أيضاً هناك مؤشرات تغيُّر وضعية عقد إدارة الموانئ فيما يخص الوجود الروسي).

2. مصير أحمد الشرع؛ إن استمراره مرتبط بتوازنات ميدانية ودعم خارجي؛ حتى الآن تبدو السلطات الانتقالية قائمة ولا دلائل على رحيل فوري ما لم يوقع على التنازل عن الجولان ومرتفعات جبل الشيخ وبعض المناطق في الجنوب التي تضم أحواض المياه السبعه بعدها سيتغيّر المشهد الميداني جذريًا.

3.التقسيم الرسمي غير مرجح دوليًا، لكن «التقسيم العملي» إلى مناطق نفوذ (سني/كردي/علوي/تركيا-نفوذ) احتمال واقعي إذا فشلت جهود التضامن السياسي الإقليمي والدولي وترك سوريا تتناتف وتنزف إلى الأبد.

4.العلويون ومؤشرات دعم روسي/إيراني لهم؟؛

5ـ روسيا مهتمة بحماية قواعدها وقد تقدم خيارات دفاعية/لوجستية وربما تدعم حملة برية موسعة يقوم بها أبناء الساحل ضد الجولاني؛ أما تبقى إيران أقل تأثيرًا على الساحل مقارنة بمناطق جنوب وشرق سوريا. وسيبقى هناك تحذيرات أممية من استمرار العنف ضد العلويين.

6 هناك مؤشرات قابلة للقياس راقبها شهريًا لتعرف ما الذي سيحصل بدايةً من؟.

1. حالة قواعد روسيا في سوريا والاتفاقيات المعقودة مع الخكومة السابقه هذا (مؤشر استراتيجي)

علينا قياس أي تغيّر رسمي في عقود/وصول معدات أو سحبها من طرطوس/حميميم. وراقب البيانات الرسمية السورية/الروسية، وراقب تقارير صحفية موثوقة (Reuters, IISS)،.

2. راقب معدّل الاشتباكات على الساحل وحجم نزوح المدنيين (فهذا مؤشر إنساني/أمني) يدفع إلى تغيير الأمور.

سجل عندك عدد الحوادث العسكرية، وكمية تدفق النازحين/اللجوء الداخلي من اللاذقية وطرطوس، وهذا سيكون مؤشر أيضاً. راقب تقارير الأمم المتحدة/ومفوضية اللاجئين، وتقارير المنظمات الإنسانية وملخصات الميدان في الصحف الدولية، حينها تستطيع تقدير النتائج العسكرية منها.

3. راقب حصول تجمُّعات ميليشيات محلية أو تشكيل وحدات علويّة (فهذا يكون مؤشر تحرك علوي داخلي، موجود حالياً)

راقب ظهور قيادات/وبيانات تجنيد علنية، وحركات تسليح مُعلنة، موجود حالياً. رصد وسائل التواصل الإجتماعي المحلية في المناطق العلوية، وراقب بيانات استخباراتية مفتوحة المصدر، وتقارير من مراكز بحثية.

4. راقب الخطاب الدبلوماسي والاتفاقات الاقتصادية (لأن هذا مؤشر إدماج/عزلة) من خلال زيارات دولية، عقود إعادة إعمار، قرارات تجميد/رفع عقوبات. أيضاً راقب بيانات وزارات الخارجية السورية عن ماذا تتحدث؟، ووكالات الأنباء الدولية، وإعلانات مؤسسات مالية إقليمية.

5. هل هناك أدلّة على مجازر/تطهير طائفي جديد أو (مؤشر تصعيد)

راقب تقارير تحقيقية عن انتهاكات منهجية بحق مكوّن معين (العَلويين).

تقيسه من خلال تقارير الأمم المتحدة واللجان الحقوقية، والتحقيقات الصحفية الإستقصائية.

6. راقب مواقف سياسيه وإنسانية لفاعليْن إقليميّين رئيسيّين مثل (تركيا ـ إسرائيل ـ إيران). أو أية عمليات عسكرية عبر الحدود، وتابع التصريحات الرسمية، والدعم الوجستي.

بيانات رسمية، تغطية إخبارية عسكرية، تقارير مراكز أبحاث دولية،، وتابع في حال حصول تحضير قنوات إنسانية عاجلة (مؤسسات أممية/محلية) تحسبًا لموجات نزوح من الساحل؛ الإعلام الدولي حساس لقصص الانتهاكات — استغلال ذلك لرفع ضغوط.