مملكة المسيح.. حائرون يبحثون عن اجوبة..!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

إيزابيل بنيامين ماما آشوري جائني يوما شاب من المسيحيين وكان يقرأ لي ،وسألني : متى ستقوم مملكة المسيح؟ فقلت له : أن يسوع المسيح أخبرنا وبكل وضوح بأنه ليس له مملكة في هذا العالم ، وأن كل مملكة تقوم باسمه فهي باطلة إلا مملكة واحدة ستأتي في آخر الزمان، فقال : (مملكتي ليست من هذا العالم. أجاب يسوع: ولكن الآن ليست من هنا مملكتي).(1) فقال الشاب : ولكن يسوع قال بأنه سوف يأتي مرة أخرى. فلماذا يأتي، أليس ليُقيم مملكته؟ فقلت له : كلا ليس هكذا. يسوع أخبرنا بأنه سيأتي مع شخص آخر اسمه (القائم). وهذا الشخص هو الذي سيؤسس المملكة العظيمة التي لا تزول أبدا، ويكون يسوع المسيح قائدا فيها يعمل تحت لواء القائم.والهدف من مجيء يسوع هو لتوحيد كلمة المسيحيين وقيادتهم تحت لواء واحد يسيرون خلف هذا القائد. فتعجب الشاب وقال: أنا اطالبك بالمصدر ، والنص أين قال يسوع ذلك؟ فقلت للشاب : هناك نص في الإنجيل يقوم الآباء المقدسين ببتره دائما ولا يذكروه كاملا لكي لا تتضح الحقيقة، فيتطاير المسيحييون إلى ذلك الدين وتفقد الكنيسة مواردها المالية وينقطع رزقها. هذا النص يقول فيه إشعياءُ : (إن يسوعَ المسيح قد صارَ خادِمَ الختان، من أجل صدق الله، حتى يُثَبِت مواعيد الآباء،سيكون أصلُ يسوع والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم).(2) فهل اخبروك يوما بأن يسوع سيأتي مع شخص اسمه القائم ويكون يسوع خادما للختان. نظر لي مندهشا متعجبا ، ثم قال: لم افهم لماذا يسوع خادما للختان، ولماذا نحن لسنا مختونين. وما هي مواعيد الآباء. فقلت له : اما قول النص أن يسوع خادما للختان ، فهذا يعني أن يسوع سيكون جنديا في جيش المسلمين مع قائد عظيم اسمه (القائم). لأن من علامة المسلمين انه (يختتنون) واما قول النص : حتى تثبت مواعيد الآباء. أي أن وعد الأنبياء بمجيء هذا القائد سيتحقق ولذلك فإن احد اشهر أسماء هذا القائد هو (الموعود). وهي كلمة مأخوذة من (مواعيد الأنبياء) . وأن رجاء الأمم على هذا القائد كما يقول النص : (عليه سيكون رجاء الأمم). فقال الشاب : والله هذا حمودي راح ايدوخني ويبدو حجيه كله صحيح ؟ فقلت له : منو هذا حمودي؟ فقال : شاب يدرس معي بالمدرسة دوخني يومية يكلي صير مسلم لأن المسيح مالكم يصلي خلف المهدي. فقلت له : وانت شنو رأيك بحمودي ؟ قال : حمودي خوش ولد ، ترك المدرسة وتطوع بالحشد الشعبي وانجرح وبعدين رجع للمدرسة، وهو شاب مثقف وما يجذّب. قلت له : زين هسا شنو موقفك مما سمعته بالدليل والمصدر. قال : اكتبي لي هذه النصوص اللي ذكرتيها ، وراح اروح لحمودي. ثم التفت لي وقال : بقيت وحده اريد اسألج عنها : هل تستطيعين ان تخبريني من الإنجيل وين قال أن يسوع المسيح يصلي خلف القائم.لأن حمودي كَالّي هوه ما يعرف بالانجيل، ولكن مذكور عدهم ان يسوع يُصلي خلف القائم المهدي. فقلت له : أن يسوع المسيح عندما يريد أن يلتقي بالقيادات التي ستكون معه في ذلك اليوم فإنه يذهب إلى جبل وحيدا ويُصلي هناك (صعد إلى الجبل منفردا ليُصلي.ولما صار المساء كان هناك وحده).(3)ولكن في هذا المرّة التي صعد فيها للجبل ليُصلي أخذ معه ثلاث من تلاميذه ليشهدوا على ما سوف يحصل وهما (بطرس ويوحنا ويعقوب). ليشهدوا بأن سبب صلاته منفردا إنما هي لكي يلتقي بأشخاص معينين وعندما يُكمل صلاته يظهر له شخصان أحدهما موسى وشخص آخر اسمه (إيليا). كما يقول اللنص : (صعد إلى الجبل ليُصلي فأخذ بطرس ويوحنا ويعقوب ،وفيما هو يُصلي وإذا رجلان يتكلمان معهُ وهما موسى وإيليا، اللذان ظهرا بمجد، وتكلما عن خروجه).(4) فيسوع المسيح كانت عنده علاقة كبيرة جدا مع هذا الشخص (إيليا) وكأنه قائده بحيث كان يسوع يستنجد به عندما يشعر بالخطر.فكان موسى ويسوع في حضورهما يُصليان خلف إيليا في الجبل، ولذلك اشهد يسوع ثلاث من افضل تلاميذه. فقال الشاب : بقيت لي مسألة واحدة ،هل تستطيعين ان تذكري لي نصا في ذكر لهذه الدولة او المملكة التي ستُقام على يد يسوع والقائم؟ قلت له : نعم فقد ورد في مواقع عديدة وصف لهذه المملكة ومنها ما ورد في سفر دانيال الذي يقول وبكل وضوح : (يُقيم إلهُ السماواتِ مملكة لن تنقرض أبدا، وتُسحق وتُفنى كل هذه الممالك،وهي تثبت إلى الأبد. اللهُ العظيم قد عرفَ المَلِكَ).(5) فهل قامت مملكة بهذه المواصفاة؟ يضاف إلى ذلك أن نهاية النص يقول : (الله العظيم قد عرفَ المَلِكَ). فقال الشاب : ولكن المقصود بالملك هو يسوع المسيح. فقلت له : كلا وألف كلا، لأن يسوع المسيح عندما جاء اتباعه ليجعلوه ملكا هرب من بين ايديهم ورفض ان يكون ملكا وقال لهم (مملكتي ليست من هذا العالم). وهذا ما يقوله نص سفر يوحنا : (وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ليجعلوه ملكاً انصرف إلى الجبل وحده). (6) وأقول لك شيئا ، إن القائم له عدة أسماء في الإنجيل ، فهو نفسه إيليا ، وهو نفسه ابن الإنسان. فقال الشاب: ولكن ابن الإنسان كما نعرفه يسوع فهو ابن انسان من جهة أمه. فقلت له : أن يسوع المسيح رفض أيضا ان يكون هو ابن الإنسان، فعندما علم يسوع أن تلاميذه كانوا يعتقدون أنه ابن الانسان المزمع ان يأتي ليحكم العالم رفض ذلك كما نقرأ : (سأل يسوع تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يُجازي كل واحد حسب عمله.الحق أقول لكم : إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته). (7) وقول يسوع : (إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان). فهذا القول له دلالات خطيرة جدا حيث ثبت لي بالدليل أن تلاميذ يسوع ـــ حواريوه ـــ وبطريقة ما بقوا أحياء إلى أن يأتي اليوم الذي يأذن فيه الرب لهم بالخروج مع سيدهم. والذي ينكر هذا القول عليه أن يأتينا بدليل عن سبب اختفاء الحواريين بعد ذهاب يسوع حيث انقطعت اخبارهم وكأن الأرض ابتلعتهم. ولذلك نحن لا نلوم المسلمين على شيئين ؟ الأول : أن ابن الإنسان هو نفسه القائم المذكور في الإنجيل وقد نُسب إلى جده القديس علي ابن ابي طالب الذي اشار له القرآن بأنه (الإنسان) المذكور في سورة الدهر: (هل أتى على الإنسان حينُ من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). قال ابن مردويه عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في علي ابن ابي طالب وفاطمة. فالقائم ينتسب لهما. ( الثاني : يجب علينا أن لا نلوم الشيعة عندما يقولون بأن الائمة سوف يرجعون ، لأن في أدبياتنا ايضا أن الحواريين سوف يرجعون مع يسوع. فقد اختفوا مع سيّدهم الذي قال عنهم : (بأنهم سيبقون أحياء حتى يروا ابن الانسان آتيا). وإذا انكرت المسيحية ذلك عليها أن تشرح لنا سر اختفائهم.ويجب أن لا يقولوا بأن التلاميذ هم الحواريون، لأن ذلك مخالف للإنجيل الذي يقول بأن عدد التلاميذ كان بالمئآت كما نقرأ : (وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو مئة وعشرين).(9) فمن المعروف جدا لدى المسيحية أن هناك فرقا بين الحواريون الاثنا عشر وبين التلاميذ وهذا ما يخبرنا به الكتاب المقدس فيقول : (فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا : لا نرضى أن نتنرك نحنُ كلمة الله ونخدم موائد). (10) ففرق الإنجيل بين (الاثنا عشر) وبين (جمهور التلاميذ). الذي كانوا يركضون وراء بطونهم فغضب الحواريون عليهم وقالوا للتلاميذ (لا نرضى نحن أن نترك كلمة الله ونخدم موائد). قال الشاب المسيحي : لقد دوختيني اكثر من حمودي. ولكن مجنون من يرفض هذا الكلام، ثم قام وذهب . اعتقد راح لحمودي. المصادر : 1- إنجيل يوحنا 18 : 36. 2- الرسالة إلى أهل رومية 15 :8 ـ 12. 3- إنجيل متى 14 : 23. 4- إنجيل لوقا 9 : 28. 5- سفر دانيال 2 : 31 ـ 45. 6- إنجيل يوحنا 6 : 15. 7- إنجيل متى 16 : 27. 8- السيوطي في الدر المنثور تفسير سورة الإنسان ج8 ص : 371. وغيره من المصادر شيعة وسنّة. 9- سفر أعمال الرسل 1 : 15. 10- سفر أعمال الرسل 6 : 2.