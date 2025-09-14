الكذب في الاعلام كالملح في الطعام

كل من يروم لدراسة وقراءة تاريخ الصهيونية وماذا فعلت واجرمت من يوم تاسيسها والى يومنا هذا ما عليه الا ان يتابع اعمال نتن ياهو من السابع من اكتوبر 2023 والى يومنا هذا فانه مختصر لتاريخ الصهيونية بكل مكائده ودسائسه وارهابه .

بعد السابع من اكتوبر 2023 بدا الهذيان الصهيوني وما من ممارسة ارهابية واجرامية الا وذكروها علنا فمنهم من صرح علنا بان الوقود والماء سيتم قطعها عن غزة، واخر اعلن تجويع غزة ، واخر قال لا يمكن ان يبقى شعب غزة على ارض غزة ، واخر قالها علنا يجب ضرب غزة بالنووي ، واخر وصف شعب غزة بالوحوش ويجب ازالتهم أي ابادتهم .

هذه هي اهدافهم الحقيقة من حربهم على غزة وغير ذلك فهو كذب في كذب ، وتذكرون عندما هدد طرامب حالما دخل البيت الابيض هدد غزة بالجحيم ، ومن ثم تراجع كما يعتقد الاعلام وكل هذا هو ضمن خطة اعلامية ممنهجة وعلى المدى البعيد ، اليوم غزة بوضعها هذا اليس جحيم ، فكان يقصد ما قال ولكن باسلوب لم يفهمه ما يقال عنهم فطاحل الاعلام العربي تحديدا وخصوصا المحللين الجهابذة .

كل الاخبار التي تعرضها وسائل الاعلام العربية والعبرية هي ضمن خطة تحقيق الابادة بعضها يعتقد المتلقي انها صادقة واخر يقول كاذبة ولان الوسيلة الواحدة تقول الصدق والكذب فتختلط المصداقية بالنفاقية على المتلقي فتضيع الحقيقة .

كم مرة عرضت وسائل الاعلام العبرية والعربية والعالمية مظاهرات تل ابيب ؟ كم مرة عرضت كل الوسائل الاعلامية مظاهرات العالم ؟ كم خبر اذيع عن اعمال استشهادية داخل تل ابيب والقدس المحتلة ؟ كم مرة اعلنت وسائل الاعلام العبري عن ازمات داخل الكابينيت الصهيوني بخصوص الحرب ؟ كم جلسة هزلية لمحكمة العدل الدولية بخصوص تجريم الاجرام ؟ ومع كل خبر يذاع يسقط ابرياء غزة شهداء وجرحى ، كم مرة اعلنت الامم المتحدة غضبها واستنكارها ؟ كم مرة ذكرت وسائل الاعلام ان نتن ياهو في مازق ؟ كم مرة ذكرت وسائل الاعلام العبرية خبرا مفاده ( حدث امني في غزة )؟ كم مرة عرضت لقاءات مع جنود صهاينة وهم ينتقدون نتن ياهو ؟ تذكرون قبل ايام تداول خبر فضيحة ترامب وافلامه الاباحية وانشغل الاعلام ، الان ماذا ترتب على تلك ( الهوسة )؟ حتى اخبار الصفقات هي ضمن سلسلة اخبار الضحك على الذقون . والحريدم وفضية للنتن واستقالة مسؤولين صهاينة وحتى الحرائق كلها ضمن خطة الابادة

للمعلومة بخصوص ادارة الاعلام في امريكا هنالك الوكالة الامريكية للاستعلامات تاسست سنة 1953 بوصفها الاداة الحكومية الامريكية للاتصال الخارجي لتمارس التضليل الاعلامي والصهيونية احدى ادواتها اضافة الى ذلك هنالك في البيت الابيض لجنة ادارة اعلامية مهامها التوازن الاعلامي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهذا التوازن كيف يتحقق ؟ مثلا ذكر الحزب الديمقراطي فضيحة عن الجمهوري ، تقوم لجنة التوازن بحكم صلاحياتها من البيت الابيض بالتواصل مع الاستخبارات لتزويدهم بفضيحة عن الديمقراطي وتسلمها لوسيلة اعلامية جمهورية فتقوم التشهير به ، وحتى المكاسب توزع بالتوازن .

النتيجة التي اعترف بها العالم وحتى الكيان الصهيوني ان مصدر قوته ليس بسلاحه بل بخيانة حكام العرب لا سيما الملوك اعترف بذلك حتى نتن ياهو واشار بتعاون الحكام معه ، والا ما قامت به المقاومة في غزة لا يمكن لاحد ان يصفه وصفا عابرا من غير كل عبارات القوة والصمود والتضحية . هذا التعاون مع حكام فشل في تحقيق اهدافه ضد ايران واليمن ، اما لبنان فان المقاومة الان تعيش ازمة حكومتها التي جاءت بلمسة صهيوامريكية .

فما يجري على غزة مخطط له منذ السابع من اكتوبر وقد جاء رؤساء الدول الارهابية ( امريكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا ) تقدم ما عليها للكيان بزيارة تل ابيب وهذا ما يحدث الى يومنا هذا .

الان يفكر برلمان دول اوربية ما بايقاف التمويل العسكري للكيان أي بعد سنتين من الابادة فكر بذلك ، وتفكيره هذا هو حبر على ورق مجرد خبر لتلهية الاعلام مثل تلهية كلب بعظمة .

واما دور قطر وتركيا ( الاخوانجية ) في خدمة الصهيونية فانها قدمت خدمة للصهيونية تعادل كل الخدمات التي قدمت للصهيونية منذ اعلان هرتزل عن تاسيس الصهيونية الى يومنا هذا بما فيها وعد بلفور ، الا وهي تسليم سوريا للارهاب ، هذه الدولة العصية ليس على الصهاينة فقط بل على امريكا ايضا ، وهاهي تسرح وتمرح فيها كلاب الارهاب والصهيونية .