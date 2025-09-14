هل ستهاجم إسرائيل مصر؟!

علي الزبيدي ||
هل تعلم أن النظام القطري اشترى 4 أحدث أنظمة ردار وهي :
● نظام باتريوت PAC-3 الأمريكي
● نظام NASAMS-2 النرويجي
●نظام Rapier البريطاني
●نظام Roland الفرنسية-الألمانية
كلف شرائها و صيانتها وتدريب العاملين عليها أكثر من 19 مليار دولار ..لكنها جميعا تعطلت بكبسة زر .. لتعرف أن الأسلحة التي يصدرها الغرب لنا لا طائل منها و ماهي إلا لقتل الشعوب المسلمة أو ليقتل بعضنا بعضاً بها .
الاقبح ..أن من أعطى الأذن لقصف الدوحة كان ترامب الذي حصل قبل أشهر فقط من حكام قطر على 1.2تريليون دولار !!
يقول الله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
