هل ستهاجم إسرائيل مصر؟!

علي الزبيدي ||

هل تعلم أن النظام القطري اشترى 4 أحدث أنظمة ردار وهي :

● نظام باتريوت PAC-3 الأمريكي

● نظام NASAMS-2 النرويجي

●نظام Rapier البريطاني

●نظام Roland الفرنسية-الألمانية

كلف شرائها و صيانتها وتدريب العاملين عليها أكثر من 19 مليار دولار ..لكنها جميعا تعطلت بكبسة زر .. لتعرف أن الأسلحة التي يصدرها الغرب لنا لا طائل منها و ماهي إلا لقتل الشعوب المسلمة أو ليقتل بعضنا بعضاً بها .

الاقبح ..أن من أعطى الأذن لقصف الدوحة كان ترامب الذي حصل قبل أشهر فقط من حكام قطر على 1.2تريليون دولار !!

يقول الله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا