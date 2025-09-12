المقالات

هل ستعزي قطر ترامب بقتل تشارلي كيرك؟


 

اعتادت قطر ان تكون السباقة لمنح العطايا لامريكا وتهنئتها او تعزيتها كل حسب الحدث على سبيل المثال دفعة من ملايين الدولارات لبوش المجرم عند تفجيرات البنتاغون وبرج التجارة اليهودي ، وهكذا واخر عطايا قطر حفنة مليارات وطائرة من طراز خاص لترامب .

لا اعلم هل لان قتل الارهابي المتطرف تشارلي كيرك تزامن مع الغارة الصهيونية على الدوحة فلم تعز ترامب ؟

اما ما خفي فكان رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم الناطق الرسمي لهذه الخفايا باعتباره شاهد وفاعل في هذه الاحداث اصبح رزمة فضائح ، دول المنطقة التي عانت من ازمات لو بحثنا عن اسبابها سنجد المال القطري له حصة منها هذا اضافة الى قناتها التي تلعب دورا مهما في الاحداث وهي الجزيرة ومهما حاولت العربية منافستها فانها فشلت لذا لجات مؤخرا لتكون العبرية وليست العربية

لا شماتة ولا سعادة بل يشهد الله الم وغضب على ما تعرضت له قطر ولست من باب تحليل الحدث لكن هنالك نقاط مشتركة يعرفها القاصي والداني ان لسوريا موقف مهم في المنطقة وقد تهاوشت قطر والسعودية باعتراف حمد على سوريا وفشلتم في ارهاب 2011 ضد سوريا بفضل ايران وروسيا وحزب الله والحشد الشعبي والشعب السوري ، سوريا الدولة العظمة الوحيدة في رقبة الكيان الصهيوني ، قمتم ببذخ الاموال كرشاوي خدمة لتركيا وجميلا لامريكا فكانت النتيجة الكيان الصهيوني يستقوي على المنطقة بعدما لقنته ايران والمقاومة في كل من لبنان والعراق وفلسطين درسا مرا، كل هذا بسببكم يا قطر .

لا اريد ان اتحدث عن تاريخكم مع ازمة العراق وعقد مؤتمرات طائفية ضد الحكومة العراقية ، واحتضانكم للقوات الامريكية على ارضكم لتكون نقطة انطلاق لقصف الشعوب العربية في أي بلد يرفض الغطرسة الامريكية .

وانت ايها الاعلام العربي الفاشل ومن تستضيفونهم للحديث عن ما جرى على قطر لتعلنوا ان الدور القادم على السعودية او الامارات او مصر وكانكم قراء الكف ام الفنجان واسال الله ان يحفظ كل البلاد العربية ، ولكن لماذا لا يعلن هذا الاعلام العربي بعد اغتيال تشارلي كيرك بان الدور القادم سيكون مثلا لترامب او كوشنير او الناطق باسمه بدلا من استصغار البلدان العربية ؟.

وحتى ايران لماذا تصرح دائما بانها سترد بقوة وانها تملك اسلحة جديدة وانها حصلت على صواريخ مضادة للطائرات ، لماذا لا تصرح بانها تفكر بتوجيه ضربة الى الكيان الصهيوني باعتباره كيان خطر وخبيث على المنطقة وايران دولة عظمى اصبحت ومؤثرة ، لماذا لا تكون المبادرة منها ؟ اعتقد بسبب القانون الدولي وقد يحصل الاعلام المخذول الذي كان يرقع ويجمل بحكومة الكيان ويلوح بمعاداة السامية لكل من ينطق فقط اسم فلسطين يحصل هذا الاعلام على ثغرة لمهاجمة ايران بانها دولة تصنع النووي لتحقيق اطماعها وتحقق غاية الكيان، بينما الان ايران اعلاميا لا احد ينتقدها بما فيها اعلام الاتحاد الاوربي الذي يحاول مداراة الموقف بسبب الحرب على اوكرانيا .

اعود لقطر ماذا انتم فاعلون ؟ ستعقدون اجتماع عرب ومسلمين وسيصدر بيان تنديد، وهذا هو الفشل بحد ذاته ، اتذكر ان قطر سابقا اقدمت على خطوة جريئة فقط أي لم تنفذها ، وهي اعلان خبر بانها تفكر الخروج من اوبك والتعامل بغير عملة الدولار هذا القرا ر ان اعلنته قطر اليوم سوف يوفر لها مهازل القمة التي من المزمع عقدها يوم الاحد .

اخيرا اقول هنالك دور لقطر مشرف في دعم بعض حركات المقاومة ضد الكيان لا تعلنها خوفا من الغضب الامريكي .

