فشل سيمنس وGE في العراق: فساد وسياسة وأزمة استثمارية.. بالمختصر..!


المهندس علي جبار

 

على الرغم من توقيع عقود كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء، إلا أن العراق واجه عدة تحديات حالت دون عمل الشركتين العملاقتين بشكل واسع:  

1️⃣ الفساد المالي والإداري: منذ 2003، استثمر العراق أكثر من 85 مليار دولار في الكهرباء، لكن سوء الإدارة والهدر المالي أعاق تنفيذ المشاريع.

2️⃣ الهيمنة السياسية: التدخل السياسي في اختيار الشركات أدى إلى تغييرات مفاجئة في العقود، مثل إلغاء عقد 15 مليار دولار مع سيمنس لصالح GE عام 2018.

3️⃣ بيئة استثمارية ضعيفة: الشفافية وقوانين الاستثمار غير المستقرة تجعل الشركات الكبرى مترددة في الدخول لمشاريع طويلة الأمد.

4️⃣ التحديات الأمنية واللوجستية: مئات الهجمات على مواقع البناء منذ 2003 زادت من التأخير وتكاليف المشاريع.

5️⃣ تأخر تنفيذ المشاريع: عقود مثل عقد 2019 مع سيمنس لتطوير شبكة الكهرباء لم تُنفذ بالكامل بعد.

6️⃣ مشاكل مالية: وفق صندوق النقد الدولي (2020)، أقل من نصف الكهرباء المفوترة تم تحصيل قيمتها، وأقل من ربع المبالغ المفوترة وصلت فعليًا. الخلاصة: الفساد، التدخل السياسي، ضعف البيئة الاستثمارية، المخاطر الأمنية، وتأخر التحصيل المالي، كلها عوامل جعلت العراق غير جذاب للشركات الكبرى في قطاع الطاقة. لتحسين الوضع، يحتاج العراق إلى تعزيز الشفافية، استقرار الاستثمار، وتفعيل تحصيل الإيرادات لضمان استدامة المشاريع.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
