فكرة افلام خيالية عن الدبلوماسية الامريكية

كثيرا ما تنتج مؤسسات هوليوود افلاما خيالية وتجعل المشاهد يتفاعل معها لمعرفة خيالاتهم التي لا يتقبلها العقل كيف تنتهي ، لكن بما انها افلام فالعقل يتفاعل معها ، تعالوا لنخترع فكرة خيالية ونتوقع ماذا سيترتب عليها هذه الفكرة لو ان السعودية اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع امريكا ـ ارجوكم لا تستهزؤا انها فكرة خيالية ـ فماذا سيترتب عليها ؟

من خلال قراءة التعامل الامريكي مع من لا يرغب بعلاقات دبلوماسية معها فانها تقوم اولا بتسليم ملف تلك الدولة الى ( سي أي ايه ) مع تخصيص ميزانية مفتوحة لها للقيام بما تبرع فيه ، مثلا تمويل وتجميع حثالات تلك الدولة للاعلان بانهم معارضة ، كما فعلت مع كوبا وقامت بتدريبهم لغرض القيام بانقلاب الا ان خطتهم فشلت وهزم جمع الحثالات ، اشعال الفتن الطائفية داخل تلك الدولة ، اعلان الحصار عليها ، ثانيا تسليط الاعلام على تلك الدولة لتحطيم ثقافتها وتاجيج الفتن باكاذيبها ، ثالثا تقوم بتقوية علاقتها مع الدول التي تعادي هذه الدولة التي قطعت علاقتها مع امريكا .

والمعلوم العلاقات الدبلوماسية يعني تبادل المصالح فهل المصالح المتبادلة بين امريكا والسعودية مثلا متساوية ام لاحدهما اكثر من الاخر ؟ وانهاء العلاقة هل سيؤثر على العائلة المالكة ؟

عندما تبحث امريكا عن مصالحها في العلاقات الدبلوماسية هذا من حقها لكن عندما تكون العلاقات علاقات قوة و( بلطگة ) هنا كيف نصف الدول التي لها علاقة مع امريكا على هذا الاساس ؟

قبل ايام تعلن امريكا وبكل وقاحة انها خصصت (50) مليون دولار مقابل راس رئيس فنزولا ، هل هذا منطق دولة مع دولة ذات سيادة ؟ طبعا لا اريد ان استشهد بما قامت به امريكا مع دول امريكا اللاتينية واغلب انقلابات تلك الدول كانت بتمويل وتخطيط امريكي .

امريكا متمكنة اقتصاديا وعسكريا وعلميا وسياسيا ، فلماذا تقوم باعمال ارهابية لكل من لا يرغب بعلاقات معها ؟ يقول الذكاء الاصطناعي ان امريكا تسعى لنشر الديمقراطية في البلدان التي لها علاقات دبلوماسية معها ، فهل يا جناب الذكاء الاصطناعي دول الخليج فيها ديمقراطية ؟ فلماذا تتمسك بهم امريكا اليس لتثبيت العروش ؟

في العراق لامريكا ورقة وهي خلايا داعش النائمة او التي تتمتع بحصانة دبلوماسية امريكية في الصحراء وسد حمرين ولا تسمح للحشد الشعبي ان يقوم بابادتهم ، لذا تهدد العراق بالباطن بهم ان اعلن قطع العلاقات مع امريكا

يقال احد اسباب قطع العلاقات الدبلوماسية هو عدم التزام احد الاطراف بالقانون الدولي ، بالله عليكم هل امريكا دولة ملتزمة بالقانون الدولي ؟ الم يهدد الكونغرس محكمة العدل الدولية عندما اصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمين نتن ياهو وغالانت فهل هذا يتفق والقانون الدولي ؟

ما قامت به امريكا في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان يكفي ان يكون مقر البيت الابيض في غوانتانامو، هذا المعتقل يقع على الساحل الجنوبي الشرقي الكوبي يعني ضمن اراض كوبية لكن بسبب الحروب بينهما اصبح يعود لامريكا .

ملفات الخبث الامريكي بحق دول العالم له اول وليس له اخر ويكفي ويكليكس ما قام به من اختراقات لمواقعهم الارهابية وعرضها على العالم ، ولو كانت امريكا تلتزم بما تدعي فانها بمجرد قطع العلاقات معها بسبب استهتارها فانها ستزول قبل ان يزول الكيان الصهيوني .

من يبقي علاقاته الدبلوماسية مع امريكا وهو يرى استهتارها وتجاوزها على شعوب المنطقة فهذا يعني اما انهم جبناء او عملاء .

واخيرا لنعرض فكرة خيالية لفلم خيالي ان امريكا تلتزم باحترام سيادة الدولة التي تريد قطع العلاقات الدبلوماسية معها ، فكم دولة ستبقي علاقاتها الدبلوماسية مع امريكا حسب توقعكم ؟