المقالات

فكرة افلام خيالية عن الدبلوماسية الامريكية


 

كثيرا ما تنتج مؤسسات هوليوود افلاما خيالية وتجعل المشاهد يتفاعل معها لمعرفة خيالاتهم التي لا يتقبلها العقل كيف تنتهي ، لكن بما انها افلام فالعقل يتفاعل معها ، تعالوا لنخترع فكرة خيالية ونتوقع ماذا سيترتب عليها هذه الفكرة لو ان السعودية اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع امريكا ـ ارجوكم لا تستهزؤا انها فكرة خيالية ـ فماذا سيترتب عليها ؟

من خلال قراءة التعامل الامريكي مع من لا يرغب بعلاقات دبلوماسية معها فانها تقوم اولا بتسليم ملف تلك الدولة الى ( سي أي ايه ) مع تخصيص ميزانية مفتوحة لها للقيام بما تبرع فيه ، مثلا تمويل وتجميع حثالات تلك الدولة للاعلان بانهم معارضة ، كما فعلت مع كوبا وقامت بتدريبهم لغرض القيام بانقلاب الا ان خطتهم فشلت وهزم جمع الحثالات ، اشعال الفتن الطائفية داخل تلك الدولة ، اعلان الحصار عليها ، ثانيا تسليط الاعلام على تلك الدولة لتحطيم ثقافتها وتاجيج الفتن باكاذيبها ، ثالثا تقوم بتقوية علاقتها مع الدول التي تعادي هذه الدولة التي قطعت علاقتها مع امريكا .

والمعلوم العلاقات الدبلوماسية يعني تبادل المصالح فهل المصالح المتبادلة بين امريكا والسعودية مثلا متساوية ام لاحدهما اكثر من الاخر ؟ وانهاء العلاقة هل سيؤثر على العائلة المالكة ؟

عندما تبحث امريكا عن مصالحها في العلاقات الدبلوماسية هذا من حقها لكن عندما تكون العلاقات علاقات قوة و( بلطگة ) هنا كيف نصف الدول التي لها علاقة مع امريكا على هذا الاساس ؟

قبل ايام تعلن امريكا وبكل وقاحة انها خصصت (50) مليون دولار مقابل راس رئيس فنزولا ، هل هذا منطق دولة مع دولة ذات سيادة ؟ طبعا لا اريد ان استشهد بما قامت به امريكا مع دول امريكا اللاتينية واغلب انقلابات تلك الدول كانت بتمويل وتخطيط امريكي .

امريكا متمكنة اقتصاديا وعسكريا وعلميا وسياسيا ، فلماذا تقوم باعمال ارهابية لكل من لا يرغب بعلاقات معها ؟ يقول الذكاء الاصطناعي ان امريكا تسعى لنشر الديمقراطية في البلدان التي لها علاقات دبلوماسية معها ، فهل يا جناب الذكاء الاصطناعي دول الخليج فيها ديمقراطية ؟ فلماذا تتمسك بهم امريكا اليس لتثبيت العروش ؟

في العراق لامريكا ورقة وهي خلايا داعش النائمة او التي تتمتع بحصانة دبلوماسية امريكية في الصحراء وسد حمرين ولا تسمح للحشد الشعبي ان يقوم بابادتهم ، لذا تهدد العراق بالباطن بهم ان اعلن قطع العلاقات مع امريكا

يقال احد اسباب قطع العلاقات الدبلوماسية هو عدم التزام احد الاطراف بالقانون الدولي ، بالله عليكم هل امريكا دولة ملتزمة بالقانون الدولي ؟ الم يهدد الكونغرس محكمة العدل الدولية عندما اصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمين نتن ياهو وغالانت فهل هذا يتفق والقانون الدولي ؟

ما قامت به امريكا في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان يكفي ان يكون مقر البيت الابيض في غوانتانامو، هذا المعتقل يقع على الساحل الجنوبي الشرقي الكوبي يعني ضمن اراض كوبية لكن بسبب الحروب بينهما اصبح يعود لامريكا .

ملفات الخبث الامريكي بحق دول العالم له اول وليس له اخر ويكفي ويكليكس ما قام به من اختراقات لمواقعهم الارهابية وعرضها على العالم ، ولو كانت امريكا تلتزم بما تدعي فانها بمجرد قطع العلاقات معها بسبب استهتارها فانها ستزول قبل ان يزول الكيان الصهيوني .

من يبقي علاقاته الدبلوماسية مع امريكا وهو يرى استهتارها وتجاوزها على شعوب المنطقة فهذا يعني اما انهم جبناء او عملاء .

واخيرا لنعرض فكرة خيالية لفلم خيالي ان امريكا تلتزم باحترام سيادة الدولة التي تريد قطع العلاقات الدبلوماسية معها ، فكم دولة ستبقي علاقاتها الدبلوماسية مع امريكا حسب توقعكم ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحق مع ال سعود
الحوار البناء والهادئ يبني مجتمعا
غزة جائعة.. والأمة نائمة!
فكرة افلام خيالية عن الدبلوماسية الامريكية
الدوافع السياسية والأمنية وراء إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على حل الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي.. شوكة في خاصرة المشروع الامريكي - الاسرائيلي
زيارة الأربعين ........ حافظت على استمرار وديموه الثورة الحسينية ؟
أشباح الإمبراطورية : المخابرات البريطانية في العراق من الظل إلى السلطة
سحب السلاح من المقاومة طلب الحمقى
حاكمية الشيعة أمر لابد منه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك