ماخسره العرب مجتمعين في نكسة حزيران ..... اعاد ماء الوجهه شعب فلسطين في طوفان الاقصى ؟

لازالت اثار ونعكاس نكسة وصدمة حزيران عام 1967 بين الجيوش العربية مجتمعة وجيش الاحتلال الاسرائيلي ومن خلفة امريكا ودول الغرب تطل على اثارها في نفوس الشعب العربي الذي لم يستوعب الصدمة وكيف استطاع الكيان المغتصب ان يقف بوجه جيوش العربية والة الحرب العربية ويهزمهم وينتصر عليهم ويبقى عار النكسة مخيم علينا حتى يومنا هذا .

ففي الخامس من حزيران عام 1967 اندلعت الحرب بين العرب والكيان الصهيوني والتي تمكّنت منها القوات الإسرائيلية وخلال ستة ايام من الحرب نصرا عسكريا على الجيوش العربية جيش مصر وسوريا والاردن واحتلت خلالها جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة والضفة الغربية .

لم يستفيد العرب من ذلك الدرس القاسي وبقت اسرائيل تتبجح بذلك النصر واحتلت الاراضي العربية في الجولان وقطاع غزة والاردن وبقى العرب يندبون يومهم العاثر ومن ذلك اليوم في حزيران وحتى يومنا هذا تتوالى خسائر العرب امام الكيان الصهيوني والرؤوساء والزعماء العرب يطئطئون رؤوسهم امام الصهاينة ويتامرون على شعوبهم من اجل ارضاء الامريكان وارضاء الجيش المحتل الغاصب وكسب مودتهم .

وامريكا الشيطان الاكبر التي ترعى وتشرف على المفاوضات بين الزعمائر العرب والكيان الصهيوني بمعاهدات كامد ديفد والجولان وشرم الشيخ وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات وتكبل العرب وتشل ايديهم حتى تؤمن امن اسرائيل وسلامة الجنود الاسرائيليين او المستوطنين الصهاينة وكانت مصر اول دولة عربية تحط طائرة انور السادات الكيان الصهيوني ومن ثم توالت الدول العربية دولة بعد اخرى تقدم الولاء والطاعة للصهاينة .

حتى جاءت انتفاضة الاقصى لتنسف ما ابرمه الحكام العرب من التطبيع مع الصهاينة وتنسف هذا التطبيع الذي عملت عليه امريكا سنوات طويلة لتخضع الحكام العرب وتجعلها امة متطبعة ان شعب فلسطين في قطاع غزة غير المعادلة (معادلة تفوق الكيان الصهيوني على العرب ) واثبتت الاشهر الماضية تفوق وصمود المقاومة الفلسطينية والاحزاب الاسلامية وخذلان وهزيمة اصطورة الجيش الاسرائلي الذي لايهزم وهو يتكبد الخسائر والضربات الموجعة من ابطال المقاومة .

فالحمد لله الذي اذل المتجبرين والمتكبرين ونصر الابطال من المجاهدين على الصهاينة المحتلين والنصر حليف المقاومة الاسلامية والابطال من شعب غزة .