المقالات

رسائل ايران المتكررة ..... وتعنت اقليم كردستان العراق ؟

101 2024-01-18

 

المتابع لتاريخ العلاقة بين الحكومات العراقية المتوالية على حكم العراق منذ العهد الملكي وحتى يومنا هذا وبين اكراد العراق يرى ان الاستكبار العالمي الذي تقودة امريكا وبريطانيا وهو متمثل بمحور الشر والاعتداء وظلم الشعوب الفقيرة وخاصة شعوب العالم الثالث .

ان امريكا الشيطان الاكبر تزرع في كل دولة كيان او مجموعات او عصابات معارضة للسلطة المركزية تكون شوكة او عنصر ازعاج تخلخل النظام السياسي لهذا البلد او لذاك البلد وان التجارب كثيرة فهذه كوبا والصين وتايوان والكوريتان الشمالية والجنوبية وزرع الكيان الصهيوني في قلب الامة العربية وعصابات الحزب الكردستان ضد تركيا في شمال العراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا وايران .

وعند العودة الى القصف الايراني لااربيل شمال العراق ومبررات هذا القصف والرجوع الى الوراء يرى ان كردستان العراق تمثل مصدر ازعاج لا الى ايران وتركيا فقط وانما تمثل ازعاج وعصيان للحكومة المركزية فهي تاوى الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي وفلول البعث وغسيل الاموال ومقرات للموسات الاسرائيلية والجواسيس والمرتزقة ومقرات التدريب للدواعش والتي تنطلق منها الطائرات المسيرة والصواريخ لتضرب ايران وتجسس عليها او ضرب مقرات الحشد الشعبي العراقي .

الجانب الايراني لم يفاجىء العراق بهذا القصف وانما ابلغ العراق عدة مرات وكذلك ابلغ حكومة الاقليم بان اغلب الهجمات الصاروخية اوالطائرات المسيرة واغتيال الشخصيات والقادة الايرانيين تنطلق من اقليم كردستان وتسبب مصدر ازعاج وقلق وتضر بعلاقة البلدين .

والحقيقة التي يجب ان يعرفها العالم كل العالم بان الحكومة المركزية اي الحكومة العراقية لاتملك اي سلطة او اي قرار او اي تاثير على اقليم كردستان فهو حكومة قائمة بذاتها ينقصها الانفصال والاستقلال فقط ولاترجع للحكومة المركزية او تعترف بها الاعندما تواجهه قصف او اعتداء من تركيا او من ايران .

ومن حق الحكومة العراقية ان تندد وتستنكر القصف الايراني ولكن عليها ان تدين وتستنكر وتقدم شكوى للامم المتحدة ومجلس الامن ضد امريكا التي لاتبرح بين فترة واخرى ان تقصف مواقع الجيش العراقي والحشد الشعبي ومجزرة مطار بغداد راح ضحيتة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وعليها ان تدين العدوان الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة في فلسطين وكذلك الشعب العربي في اليمن ا .

فلايجوز الكيل بمكيالين ندين طرف ما ونغض النظر عن طرف اخر فالاعتداء على السيادة العراقية هي خط احمر لايمكن السكوت عليها او التهاون فيها وان اكراد العراق سوف لم يخضعوا او ينصاعوا لقرارات الحكومة المركزية وسيكون ضررهم على العراق اكثر من منافعهم عليه .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيادة هي السيادة .. لماذا الصراخ !؟
رسائل ايران المتكررة ..... وتعنت اقليم كردستان العراق ؟
العدل يستفسر والقتل مستمر
إسرائيل وأهداف الحرب المشوهة ،،!
في ظلال طوفان الأقصى “42” محكمة العدل الدولية عنوانٌ صائبٌ وسهمٌ غيرُ خائبٍ
غزة العزة ويمن الأنصار والمواجهة المباشرة مع الصهاينة والأمريكان
إسرائيل المهشمَه والمهزومة في غَزَّة تهدد لبنان بالويل والثبور
تقييم الموقف هجوم إيران على الموساد في أربيل. الأهداف والدلالات
بَحّارة الانتخابات ومسواگ الاصوات !؟
الأمريكيون.. وتكرار الفشل!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك